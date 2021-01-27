В Липецке завтра произойдут отключения холодной и горячей воды

28 января с 09:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 31а, 37, 39 по улице Папина и № 106а по проспекту Победы – ЛГЭК будет проводить переврезку трубопровода на водопроводной насосной станции подкачки на ул. Папина,39. Воду для питья подвезут по заявкам жителей по адресу улица папина, 39.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей частного сектора улицы Боровой из-за аварийных ремонтных работ по устранению утечки на ветхом водоводе 1963 года по адресу улица Зои Космодемьянской, 93 – цистерна с водой подъедет по этому же адресу (улица Зои Космодемьянской, 93).



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах № 3 по улице Кутузова, № 6 по улице Тамбовской, а также в частном секторе улиц Стасова, Бородинской, Пожарского, Карбышева, Литейной, Арсеньева – ЛГЭК будет проводить ремонтные работы по заявке частного лица на улице Стасова, 11. Воду можно будет набрать возле дома № 6 по улице Тамбовской.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 3 по улице Желябова – ремонтные работы в доме проведут по заявке УК «Привокзальная». К дому организуют подвоз воды. Кроме того, по заявке ООО «Оптторг» проведут ремонтные работы по адресу улица Неделина, 14г – без воды останутся дома №№ 14в, 14г по улице Неделина, воду для хозяйственных нужд подвезут к дому № 14в.



С 11:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 23, 23/3, 23а, 27, 34а, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 47, вл 51, 53, 59а, 59б по улице Фурманова, а также жители частного сектора улиц Фурманова и Лесопарковое хозяйство. ЛГЭК проведет аварийные ремонтные работы по устранению утечки на изношенном водопроводе 1968 года по адресу улица Фурманова, 41. Воду для питья подвезут по указанным улицам.



С 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ на изношенной теплотрассе 1979 года постройки на участке переулка Рудного, 17 ЛГЭК временно снизит подачу тепла в домах №№ 4, 5, 7, 9, 11, 19, 25, 27, 29, 31 по улице Ангарской, №№ 2, 2а, 4, 7 по улице Геологической, №№ 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 4в, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 5, 45 по улице Металлистов, №№ 5, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12а, 18, 21 по улице Юношеской, №3 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-весовой, №№ 5, 8 по улице Исполкомовской, №№ 5, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12а по улице Ударников, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном.



С 14:00 до 16:00 без электричества останутся дома №№ 29а, 31 по улице Светлова и частный сектор улиц Добровской, Бурлакова, Светлова, Постышева, Писарева, Ярославской. С 09:00 до 17:00 обесточат СНТ «Светлана» и дома №№ 15а, 15в, 15г по улице Механизаторов. Отключения связаны с ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.

