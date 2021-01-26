сегодня, 20:21
Липецкая вечЁрка: криминальные истории с детьми, суд над наркомафией и отключение отопления
Сегодня, 26 января, день начался с фейка про расчлененную девочку, потом полицейские отчитались о том, что закончили расследование дела о наркомафии, а жители сорока домов в районе Новолипецка почти весь день просидели без отопления и горячей воды.
А елецкие полицейские возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности» в отношении 22-летней женщины. Она бросила дома годовалую дочь.
Зато пример преданности показал пес, который двадцать дней ждал хозяев на месте аварии. Семья липчан попала в ДТП в Сызрани. Собаку разыскали волонтеры. И сейчас пес дожидается на передержке встречи с хозяевами, которые до сих пор находятся в больнице.
— Собака, в отличии от человека, никогда не предаст, — написал Гость.
Управление социальной политики области отчиталось о том, что единовременные выплаты в размере 85 тысяч рублей получили 1 296 жительниц Липецкой области. Причем в 2020 году количество женщин, получивших деньги, немного увеличилось по сравнению с 2019-м годом.
Перед липецким судом предстанут восемь наркоторговцев. Они наладили поставки в регион синтетических наркотиков, которые распространяли через Интернет. Доходы члены банды переводили в криптовалюту. Полицейские записали на видео момент задержания наркоторговцев. Их будут судить сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Сегодня в Липецке снова произошла коммунальная авария. Хотя с этой терминологией рьяно спорят энергетики. Отключение тепла зимой они называют то «плановыми отключениями», то «временной приостановкой подачи тепла и горячей воды». Такая «временная приостановка» в Липецке в отопительном сезоне 2020–2021 гг. происходит уже не в первый раз.
В этот раз пострадали жители 40-ка домов, расположенных в районе Новолипецка. У них с утра выключили отопление и горячую воду. Во время планового обхода теплосетей сотрудники компании «Квадра» обнаружили повреждение на трубопроводе по улице Адмирала Макарова. Чинили трубу несколько часов. Если тепла нет до сих пор, энергетики рекомендуют обращаться не к ним, а в управляющую компанию, которая обслуживает дом.
— Чё-то с графиком опрессовки напутали? Из-за пандемии на зиму перенесли? — уже смеется над ситуацией Гость.
— Скажите, какой следующий район по отключению отопления, может, успеем заранее подготовиться?! — поинтересовалась Наталья.
— Теперь вам полный коммунальный коллапс. Как трубы узнали, что теперь госпожа мэр все взяла под личный контроль, рвутся со смеху, — написал Петросян.
Между тем, городская администрация объявила тендер на проект актуализации схемы теплоснабжения города, но потенциальный подрядчик нашел в требованиях чиновников существенные нарушения закона. И дело застопорилось.
Аномальное тепло, которое застряло в Липецке этой зимой, уже радует. По крайней мере, если еще где-то случатся «плановые отключения отопления», будет не так холодно.
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