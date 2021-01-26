«В Никольском расчленили девочку...»

Автором этого сообщения в соцсетях заинтересовались в правоохранительных органах.

В одном из пабликов сети «Вконтакте» появился жуткий пост об изнасилованном и разрубленном на куски девочке дошкольного возраста. Автор сообщения написал, что преступление произошло в селе Никольское и оно замалчивается.В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области были удивлены такому сообщению. Ни о каком таком случае полиции неизвестно.Липецкие силовики тут же нашли первоисточник этой придуманной новости: в сообществе «Плохие новости» о подобном случае сообщили 21 января. Преступление, жертвой которого стал ребенок, произошло в Никитовском районе Донецкой области.Автор сообщения в «Подслушано в Усмани» уже известен полиции.