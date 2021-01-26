Общество

3 минуты назад

«В Никольском расчленили девочку...»

42
#фейк-ньюс

Автором этого сообщения в соцсетях заинтересовались в правоохранительных органах.

В одном из пабликов сети «Вконтакте» появился жуткий пост об изнасилованном и разрубленном на куски девочке дошкольного возраста. Автор сообщения написал, что преступление произошло в селе Никольское и оно замалчивается.

9c292c94-d14c-4af3-9fd1-95644a64445a.jpg

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области были удивлены такому сообщению. Ни о каком таком случае полиции неизвестно.

Липецкие силовики тут же нашли первоисточник этой придуманной новости: в сообществе «Плохие новости» о подобном случае сообщили 21 января. Преступление, жертвой которого стал ребенок, произошло в Никитовском районе Донецкой области.

Автор сообщения в «Подслушано в Усмани» уже известен полиции.
42
#фейк-ньюс

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Потерявшийся после ДТП пёс ждал своих хозяев на месте аварии 20 дней
#ДТП #собака #поиски
7
Потерявшийся после ДТП пёс ждал своих хозяев на месте аварии 20 дней

сегодня, 07:31

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
2
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:30

Общество
Больше десятка улиц частного сектора останутся без холодной воды
#отключения
16
Больше десятка улиц частного сектора останутся без холодной воды

вчера, 20:30

Общество
Липецкая вечЁрка: День студента, последствия субботней акции и судьба сетей городского освещения
#вечЁрка #День студента #акция
6
Липецкая вечЁрка: День студента, последствия субботней акции и судьба сетей городского освещения

вчера, 20:21

Общество
Уволился главный архитектор Липецка
#кадры #главный архитектор
88
Уволился главный архитектор Липецка

вчера, 19:04

Общество
«Алло, это волонтёр. Вы вызывали врача. Он к вам пришёл?»
#волонтеры #коронавирус
18
«Алло, это волонтёр. Вы вызывали врача. Он к вам пришёл?»

вчера, 17:57

Общество