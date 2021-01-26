Общество

9 минут назад

Потерявшийся после ДТП пёс ждал своих хозяев на месте аварии 20 дней

87
#ДТП #собака #поиски
Потерявшийся после ДТП пёс ждал своих хозяев на месте аварии 20 дней

Попавшие под Сызранью в аварию липчане три недели провели в больницы. Все это время волонтеры искали их собаку

Под Сызранью пес 20 дней провел на месте ДТП в ожидании хозяев. Собака принадлежит семье из Липецка, которые после столкновения у поселка Новоспасское были доставлены в ЦГБ Сызрани. Пострадавшие рассказали, что бигль выскочил из машины после аварии и убежал. Вскоре поисками собаки занялись неравнодушные горожане - они разместили объявления в сети, расклеили листовки и ездили на место ДТП.

Накануне с поисковиками связалась женщина. Она сообщила, что похожего пса заметили на трассе неподалеку от места аварии. Когда туда приехали добровольцы, то обессиленная и худая собака вышла к ним. Пес провел на холоде 20 дней и все это время дожидался хозяев, сообщает ktv-ray.ru
87
#ДТП #собака #поиски

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:30

Общество
Больше десятка улиц частного сектора останутся без холодной воды
#отключения
15
Больше десятка улиц частного сектора останутся без холодной воды

вчера, 20:30

Общество
Липецкая вечЁрка: День студента, последствия субботней акции и судьба сетей городского освещения
#вечЁрка #День студента #акция
5
Липецкая вечЁрка: День студента, последствия субботней акции и судьба сетей городского освещения

вчера, 20:21

Общество
Уволился главный архитектор Липецка
#кадры #главный архитектор
75
Уволился главный архитектор Липецка

вчера, 19:04

Общество
«Алло, это волонтёр. Вы вызывали врача. Он к вам пришёл?»
#волонтеры #коронавирус
16
«Алло, это волонтёр. Вы вызывали врача. Он к вам пришёл?»

вчера, 17:57

Общество
На пешеходном переходе в районе пересечения улиц Плеханова и Кузнечной появится светофор вызывного т...
#безопасность движения
27
На пешеходном переходе в районе пересечения улиц Плеханова и Кузнечной появится светофор вызывного т...

вчера, 17:19

Общество