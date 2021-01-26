Потерявшийся после ДТП пёс ждал своих хозяев на месте аварии 20 дней

Попавшие под Сызранью в аварию липчане три недели провели в больницы. Все это время волонтеры искали их собаку





Накануне с поисковиками связалась женщина. Она сообщила, что похожего пса заметили на трассе неподалеку от места аварии. Когда туда приехали добровольцы, то обессиленная и худая собака вышла к ним. Пес провел на холоде 20 дней и все это время дожидался хозяев, сообщает Под Сызранью пес 20 дней провел на месте ДТП в ожидании хозяев. Собака принадлежит семье из Липецка, которые после столкновения у поселка Новоспасское были доставлены в ЦГБ Сызрани. Пострадавшие рассказали, что бигль выскочил из машины после аварии и убежал. Вскоре поисками собаки занялись неравнодушные горожане - они разместили объявления в сети, расклеили листовки и ездили на место ДТП.Накануне с поисковиками связалась женщина. Она сообщила, что похожего пса заметили на трассе неподалеку от места аварии. Когда туда приехали добровольцы, то обессиленная и худая собака вышла к ним. Пес провел на холоде 20 дней и все это время дожидался хозяев, сообщает ktv-ray.ru