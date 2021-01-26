Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области сохраняется аномальное тепло

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#оттепель
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В Липецкой области сохраняется аномальное тепло

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в теплом секторе атлантического циклона - погода ожидается аномально теплой, с осадками в виде дождя и мокрого снега различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса тепла, что на 11-12 градусов выше нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 января в Липецкой области облачно, умеренные дождь и мокрый снег, ночью местами налипание мокрого снега. Ветер южный, 7-12 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 0 до 5 градусов тепла. 

В Липецке облачно, умеренные дождь и мокрый снег. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла. 

День 27 января стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 33 градуса мороза.  
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#оттепель
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Комментарии (1)

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Вася

7 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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