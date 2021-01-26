В дома липчан скоро начнут подавать тепло, энергетики починили трубопровод

Сегодня с 10.00 в сорок домов в районе Новолипецка приостановили подачу тепла и горячей воды . Энергетики обнаружили повреждение на трубопроводе по улице Адмирала Макарова.

Сотрудники Липецкого филиала компании «Квадра» завершили ремонтные работы на трубопроводе в районе улицы Адмирала Макарова. Сейчас сети заполняют теплоносителем.



— Гидравлический режим будет восстановлен в ближайшее время. Непосредственно подключением домов к системе теплоснабжения занимаются сотрудники управляющих компаний — по вопросам о сроках восстановления подачи тепла и горячей воды необходимо обращаться в УК, — сообщили в пресс-службе компании.