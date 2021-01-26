58 минут назад
В дома липчан скоро начнут подавать тепло, энергетики починили трубопровод
Сегодня с 10.00 в сорок домов в районе Новолипецка приостановили подачу тепла и горячей воды. Энергетики обнаружили повреждение на трубопроводе по улице Адмирала Макарова.
— Гидравлический режим будет восстановлен в ближайшее время. Непосредственно подключением домов к системе теплоснабжения занимаются сотрудники управляющих компаний — по вопросам о сроках восстановления подачи тепла и горячей воды необходимо обращаться в УК, — сообщили в пресс-службе компании.
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Липчанин