Общество

58 минут назад

В дома липчан скоро начнут подавать тепло, энергетики починили трубопровод

3 669
#отопление #отключение
В дома липчан скоро начнут подавать тепло, энергетики починили трубопровод

Сегодня с 10.00 в сорок домов в районе Новолипецка приостановили подачу тепла и горячей воды. Энергетики обнаружили повреждение на трубопроводе по улице Адмирала Макарова. 

Сотрудники Липецкого филиала компании «Квадра» завершили ремонтные работы на трубопроводе в районе улицы Адмирала Макарова. Сейчас сети заполняют теплоносителем.

— Гидравлический режим будет восстановлен в ближайшее время. Непосредственно подключением домов к системе теплоснабжения занимаются сотрудники управляющих компаний — по вопросам о сроках восстановления подачи тепла и горячей воды необходимо обращаться в УК, — сообщили в пресс-службе компании.
3 669
#отопление #отключение

Комментарии (3)

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indezit

7 минут назад
энергетическая смехдержава
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гостья

30 минут назад
чё? опять? во как) а как же личный контроль?)
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Липчанин

33 минуты назад
Читай внимательней, судя по опыту, хорошо если часам к 22.00 будет отопление и вода
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