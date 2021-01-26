Общество

41 минуту назад

1 296 липчанок получили по 85`000 рублей за материнство

1 563
#пособие #выплаты #дети
1 296 липчанок получили по 85`000 рублей за материнство

Такая выплата положена тем женщинам, которые впервые стали мамами в возрасте с 18 до 24 лет.

В 2020 году 1 296 женщин в возрасте от 18 до 24 лет, постоянно проживающих в Липецкой области, впервые стали мамами и получили единовременную выплату в размере 85 тысяч рублей. Это на восемнадцать человек больше, чем годом ранее, когда выплата была только установлена, сообщает региональное управление социальной политики. Доля первых рождений у женщин в возрасте до 24 лет в общей численности рождений первых детей увеличилась с 38% в 2018 году до 41% в 2020 году.

Ежемесячная выплата родителям первенца впервые назначена в 2020 году 3 317 семьям. Это на 1 183 семьи больше, чем в 2019 году. Всего за двенадцать месяцев 2020 года выплату получили 7306 семей. Её размер в Липецкой области в 2020 году составлял 9 840 рублей – это величина прожиточного минимума для детей за II квартал предшествующего года.

Областной материнский капитал в связи с рождением (усыновлением) третьего ребёнка и последующих детей или детей-близнецов в 2020 году получили 2 336 семей, из них 120 - при рождении близнецов. Единовременная выплата в 100 000 рублей назначена на 2459 детей. Ежемесячное пособие по 9840 рублей в 2020 году получали 7 280 многодетных семей.
1 563
#пособие #выплаты #дети

Комментарии (1)

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Отец

24 минуты назад
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