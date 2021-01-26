22-летняя мать оставила в закрытой квартире годовалую дочь

Елецкие полицейские возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» в отношении 22-летней женщины. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, ельчанка на несколько часов оставила в закрытой квартире годовалую дочь.

- 30 декабря 2020 года в дежурную часть ОМВД России по Ельцу поступил звонок о том, что мать оставила малолетнего ребёнка одного в квартире, а сама уже долго отсутствует, - рассказали в пресс-службе УМВД. - Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выехали на место происшествия и в квартире неработающей 22-летней ельчанки обнаружили малолетнего ребенка.



Как позже пояснила мать ребенка, она оставила годовалую дочь, в квартире, закрыла дверь и ушла. А за старшим ребёнком попросила присмотреть соседку.



В полиции сочли, что тем самым женщина оставила дочь без помощи в опасном для жизни состоянии на длительное время, осознавая, что девочке никто не может помочь, так как она находится одна в помещении. Кроме того, ребёнок, оставленный без питания и надлежащего ухода, мог получить повреждения или погибнуть.



Максимальная санкция ст. 125 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до одного года.





