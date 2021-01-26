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22-летняя мать оставила в закрытой квартире годовалую дочь
Елецкие полицейские возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» в отношении 22-летней женщины. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, ельчанка на несколько часов оставила в закрытой квартире годовалую дочь.
Как позже пояснила мать ребенка, она оставила годовалую дочь, в квартире, закрыла дверь и ушла. А за старшим ребёнком попросила присмотреть соседку.
В полиции сочли, что тем самым женщина оставила дочь без помощи в опасном для жизни состоянии на длительное время, осознавая, что девочке никто не может помочь, так как она находится одна в помещении. Кроме того, ребёнок, оставленный без питания и надлежащего ухода, мог получить повреждения или погибнуть.
Максимальная санкция ст. 125 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до одного года.
Манагер
евген
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Вован настоящий