Происшествия

сегодня, 12:17

22-летняя мать оставила в закрытой квартире годовалую дочь

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#оставление в опасности
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22-летняя мать оставила в закрытой квартире годовалую дочь

Елецкие полицейские возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» в отношении 22-летней женщины. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, ельчанка на несколько часов оставила в закрытой квартире годовалую дочь.

- 30 декабря 2020 года в дежурную часть ОМВД России по Ельцу поступил звонок о том, что мать оставила малолетнего ребёнка одного в квартире, а сама уже долго отсутствует, - рассказали в пресс-службе УМВД. - Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выехали на место происшествия и в квартире неработающей 22-летней ельчанки обнаружили малолетнего ребенка.

Как позже пояснила мать ребенка, она оставила годовалую дочь, в квартире, закрыла дверь и ушла. А за старшим ребёнком попросила присмотреть соседку.

В полиции сочли, что тем самым женщина оставила дочь без помощи в опасном для жизни состоянии на длительное время, осознавая, что девочке никто не может помочь, так как она находится одна в помещении. Кроме того, ребёнок, оставленный без питания и надлежащего ухода, мог получить повреждения или погибнуть.

Максимальная санкция ст. 125 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до одного года.


4 2322
#оставление в опасности
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Комментарии (4)

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Манагер

51 минуту назад
Просто отлучилась к ухажору-что тут непонятного. Может отлучилась за третьим ребенком. На до же осваивать бюджетные деньги и поднимать демографию! Свободы не лишат-государство не идиоты вешать себе на обеспечение детей. Пожурят и отпустят-максимум впаяют исправительных работ часов 5 ну может 7.
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евген

сегодня, 12:44
с дуба * ?
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?

сегодня, 12:43
Лишить родительских прав.
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Вован настоящий

сегодня, 12:41
За то ей наверное дали 85 т.р., как писали сегодня в одной новости.
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