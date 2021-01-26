сегодня, 10:45
В Липецке перед судом предстанут члены наркогруппировки
8 членов ОПГ наладили поставки в регион синтетических наркотиков и их распространение через Интернет. Доходы члены наркомафии переводили в криптовалюту.
- Сообщество имело сложную структуру с четко выраженной иерархией. В него входили так называемые кураторы, операторы, оптовики и закладчики. Взаимодействие между звеньями, а также внутри них строилось исключительно на законспирированном дистанционном общении, в том числе посредством интернет-мессенджеров, - сообщила Ирина Волк.
Распределение и легализация преступных доходов осуществлялись с использованием криптовалютных систем.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области совместно с коллегами из Владимирской области было задержано восемь активных участников преступной организации. В настоящее время установлены обстоятельства 59 эпизодов их противоправной деятельности, - добавила Ирина Волк.
Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Октябрьский районный суд города Липецка для рассмотрения по существу.
Ковальчук,
Нонка
Николай
Николай
евген
Дело будет громким когда
Как-то странно
МИРОТВОРЕЦ
анжела
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