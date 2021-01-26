Происшествия

сегодня, 10:45

В Липецке перед судом предстанут члены наркогруппировки

10 1960
#ОПГ #суд #наркотики
1

8 членов ОПГ наладили поставки в регион синтетических наркотиков и их распространение через Интернет. Доходы члены наркомафии переводили в криптовалюту.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, следственным управлением УМВД России по Липецкой области окончено предварительное расследование уголовных дел в отношении восьми участников преступного сообщества, которые организовали сеть межрегиональных каналов поставки синтетических наркотиков на территории Центрального федерального округа и их бесконтактный сбыт через интернет-магазины. Им предъявлено обвинение по  статьям 174.1, 210, 228.1 УК РФ.

- Сообщество имело сложную структуру с четко выраженной иерархией. В него входили так называемые кураторы, операторы, оптовики и закладчики. Взаимодействие между звеньями, а также внутри них строилось исключительно на законспирированном дистанционном общении, в том числе посредством интернет-мессенджеров, - сообщила Ирина Волк.

Распределение и легализация преступных доходов осуществлялись с использованием криптовалютных систем.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области совместно с коллегами из Владимирской области было задержано восемь активных участников преступной организации. В настоящее время установлены обстоятельства 59 эпизодов их противоправной деятельности, - добавила Ирина Волк.

Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Октябрьский районный суд города Липецка для рассмотрения по существу.
10 1960
#ОПГ #суд #наркотики
1

Комментарии (10)

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Ковальчук,

21 минуту назад
Николай той це для себе чуток
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Нонка

26 минут назад
Грязнорылые цыги -ура,отталкнулись и поехали !На зону -ту-ту !
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Николай

41 минуту назад
Кстати, а что там с 400 кг кокаина из посольства РФ в Аргентине? Из МИДа кто сел? Лавров давно ничего не говорил на эту тему.. Хотя он вообще ничего не говорил про кокаин.
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Николай

46 минут назад
Не просто "официальный представитель МВД России Ирина Волк", а генерал Ирина Волк!
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евген

46 минут назад
имена в студию этих цынан
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Дело будет громким когда

53 минуты назад
большие крышеватели встанут перед судом а это просто слили за ненадобностью кто то нарисовался по перспективней чем эти
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Как-то странно

57 минут назад
Под тысячу просмотров, и только один коммент... Наверное,все знают, кто крышует наркоту?
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МИРОТВОРЕЦ

59 минут назад
и не только у нее ...
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анжела

сегодня, 11:18
накачаю губищи и пойду устраиваться в милицию
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Читал новости,

сегодня, 10:52
У этой волчихи, Росреестр засекретил недвижимое имущество в Моск.обл.,шобы челядь не завидовала
ответить

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