В Липецке перед судом предстанут члены наркогруппировки

8 членов ОПГ наладили поставки в регион синтетических наркотиков и их распространение через Интернет. Доходы члены наркомафии переводили в криптовалюту.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, следственным управлением УМВД России по Липецкой области окончено предварительное расследование уголовных дел в отношении восьми участников преступного сообщества, которые организовали сеть межрегиональных каналов поставки синтетических наркотиков на территории Центрального федерального округа и их бесконтактный сбыт через интернет-магазины. Им предъявлено обвинение по статьям 174.1, 210, 228.1 УК РФ.



- Сообщество имело сложную структуру с четко выраженной иерархией. В него входили так называемые кураторы, операторы, оптовики и закладчики. Взаимодействие между звеньями, а также внутри них строилось исключительно на законспирированном дистанционном общении, в том числе посредством интернет-мессенджеров, - сообщила Ирина Волк.



Распределение и легализация преступных доходов осуществлялись с использованием криптовалютных систем.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области совместно с коллегами из Владимирской области было задержано восемь активных участников преступной организации. В настоящее время установлены обстоятельства 59 эпизодов их противоправной деятельности, - добавила Ирина Волк.



Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Октябрьский районный суд города Липецка для рассмотрения по существу.

