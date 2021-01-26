Культура

сегодня, 12:42

В Липецкой области появится ещё одна модельная библиотека

2 390
1
В Липецкой области появится ещё одна модельная библиотека

В сельской библиотеке будут созданы комфортные зоны для работы, отдыха и общения, в том числе, медиазона с оборудованными компьютерными местами и зона с интерактивной доской для проведения мероприятий.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, Петровская сельская библиотека Добринского района в этом году в рамках национального проекта «Культура» станет модельной. В эту сельскую библиотеку записаны порядка 1400 жителей посёлков Петровский и Политотдел. В ее фондах - более 10 тысяч экземпляров книг.

В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» библиотека стала победителем конкурса Министерства культуры России по созданию модельных библиотек. Теперь там будут созданы комфортные зоны для работы, отдыха и общения, в том числе, медиазона с оборудованными компьютерными местами и зона с интерактивной доской для проведения мероприятий. Кроме того, планируется подключение к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

Сегодня пользователи библиотеки имеют доступ к широкому диапазону документов самых разных форматов (книги, периодика, аудио-видеодокументы, электронные документы, CD-R), к сети Интернет, электронным правовым системам, ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), сводному электронному каталогу Липецкой области, а также к каталогам, картотекам, справочным изданиям. При библиотеке работают несколько объединений.

Модельные библиотеки в Липецкой области уже есть - в 2020 году Централизованная библиотечная система Липецка открыла два обновленных центра. Из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» было выделено 10 миллионов рублей. Читатели получили обновленные библиотеки № 6 Библиотечно-информационного центра имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского и военно-историческую имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова.
2 390
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

001

13 минут назад
В чем отличие от старых библиотек?
ответить

библиотекарша ленка

45 минут назад
все это конечно хорошо, но я устала заполнять пустые формуляры и придумывать фамилии людей, как будто бы посещающих наше заведение, сейчас учусь вязать носки, что б не умереть от скуки и голода
ответить

Еще в рубрике

Для несовершеннолетних правонарушителей собирают книги
#книга #библиотека
4
Для несовершеннолетних правонарушителей собирают книги

сегодня, 09:53

Культура
ДК в Дубовом откроют 3 февраля
#ДК #нацпроект
10
ДК в Дубовом откроют 3 февраля

вчера, 13:01

Культура
У Липецкой области есть все шансы принять звёзд рунета
#туризм
10
У Липецкой области есть все шансы принять звёзд рунета

22.01.2021 11:02

Культура
День объятий отметили в Липецке несмотря на пандемию
#День объятий
2
День объятий отметили в Липецке несмотря на пандемию

22.01.2021 10:01

Культура
«Ваша каша ничуть не хуже!»: Липецкую область покажут в новом выпуске программы «Круиз-Контроль»
#туризм
11
«Ваша каша ничуть не хуже!»: Липецкую область покажут в новом выпуске программы «Круиз-Контроль»

20.01.2021 16:52

Культура
В конце января-начале февраля в Липецкой области откроют два дома культуры
#Дом культуры #строительство
17
В конце января-начале февраля в Липецкой области откроют два дома культуры

20.01.2021 16:18

Культура