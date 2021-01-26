В Липецкой области появится ещё одна модельная библиотека

В сельской библиотеке будут созданы комфортные зоны для работы, отдыха и общения, в том числе, медиазона с оборудованными компьютерными местами и зона с интерактивной доской для проведения мероприятий.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, Петровская сельская библиотека Добринского района в этом году в рамках национального проекта «Культура» станет модельной. В эту сельскую библиотеку записаны порядка 1400 жителей посёлков Петровский и Политотдел. В ее фондах - более 10 тысяч экземпляров книг.



В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» библиотека стала победителем конкурса Министерства культуры России по созданию модельных библиотек. Теперь там будут созданы комфортные зоны для работы, отдыха и общения, в том числе, медиазона с оборудованными компьютерными местами и зона с интерактивной доской для проведения мероприятий. Кроме того, планируется подключение к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.



Сегодня пользователи библиотеки имеют доступ к широкому диапазону документов самых разных форматов (книги, периодика, аудио-видеодокументы, электронные документы, CD-R), к сети Интернет, электронным правовым системам, ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), сводному электронному каталогу Липецкой области, а также к каталогам, картотекам, справочным изданиям. При библиотеке работают несколько объединений.



Модельные библиотеки в Липецкой области уже есть - в 2020 году Централизованная библиотечная система Липецка открыла два обновленных центра. Из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» было выделено 10 миллионов рублей. Читатели получили обновленные библиотеки № 6 Библиотечно-информационного центра имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского и военно-историческую имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова.