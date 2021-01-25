Происшествия

сегодня, 12:35

Суд по делу о смертельном ДТП на окраине Липецка начнется 3 февраля

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#авария #ДТП
Суд по делу о смертельном ДТП на окраине Липецка начнется 3 февраля

Судебное заседание будет открытым.

Судья Октябрьского районного суда назначила на 3 февраля первое основное заседание по делу о смертельном ДТП, которое произошло на улице Зеленой (район ЛТЗ) 9 августа. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда. Следствие считает, что в аварии, где погиб 18-летний парень и пострадали его родители, виновата 38-летняя Юлия Брунцева, которая села пьяной за руль «Toyota RAV4» и врезалась в «ВАЗ-2107». Женщина с осени находится под домашним арестом.

Вечером 9 августа 2020 года кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отравиться к месту учебы. Этому помешала авария: на улице Зеленой, в «ВАЗ» врезался автомобиль «Toyota RAV4», которым управляла 38-летняя Юлия Брунцева. Женщина-водитель не пострадала, а семья Костиных оказалась на больничных койках. Самые тяжелые травмы получил Александр. Он скончался в больнице в ночь на 16 августа. Отец погибшего парня надолго оказался прикован к больничной койке. В конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Судебное заседание будет открытым. Ожидается, что в процессе будет обеспечена явка подсудимой, а также пострадавших.
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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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048

16 минут назад
Лес, она пыталась. Но Бог не даёт. Убийца же.
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лес

30 минут назад
Пока суд да дело, за это время можно и троих еще родить...
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Житель

36 минут назад
Ефремову дали 9,этой минимум 11 а то и все 12 надо давать, 1 убитый и 2 покалеченных .....обсурд что вообще только щас все начали....наверно все способы отмазать закончились
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гость

42 минуты назад
Заслуживает максимальное наказание без какого-либо снисхождения в связи с наличием детей. Употребляя алкоголь, она о них не думает. Тем самым своим аморальный поведением оказывает на них негативное влияние
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Окажется беременной,

44 минуты назад
несчастной, сильно больной и т д. Не зря же столько тянули.
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Валетов

сегодня, 12:55
Закрывать показательно!
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