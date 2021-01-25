Суд по делу о смертельном ДТП на окраине Липецка начнется 3 февраля

Судебное заседание будет открытым.

Судья Октябрьского районного суда назначила на 3 февраля первое основное заседание по делу о смертельном ДТП, которое произошло на улице Зеленой (район ЛТЗ) 9 августа. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда. Следствие считает, что в аварии, где погиб 18-летний парень и пострадали его родители, виновата 38-летняя Юлия Брунцева, которая села пьяной за руль «Toyota RAV4» и врезалась в «ВАЗ-2107». Женщина с осени находится под домашним арестом.



Вечером 9 августа 2020 года кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отравиться к месту учебы. Этому помешала авария: на улице Зеленой, в «ВАЗ» врезался автомобиль «Toyota RAV4», которым управляла 38-летняя Юлия Брунцева. Женщина-водитель не пострадала, а семья Костиных оказалась на больничных койках. Самые тяжелые травмы получил Александр. Он скончался в больнице в ночь на 16 августа. Отец погибшего парня надолго оказался прикован к больничной койке. В конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.



Судебное заседание будет открытым. Ожидается, что в процессе будет обеспечена явка подсудимой, а также пострадавших.