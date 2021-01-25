«Нас оставалось в спортзале Новолакского пять человек, и мы приготовились умереть…»

О подвиге дагестанских милиционеров и липецких ОМОНовцев снимут художественный фильм





В роте ОМОН, принявшей на себя нападение боевиков в Новолакском, плечом к плечу сражались ребята, что называется из одного двора, ученики школы №28: Сергей Никонов, Михаил Архипченков, Владимир Валяев, Лев Ореханов,

Олег Ковальчук.

Фото из архива омоновцев.

Кинокомпания «Дагестан» совместно с центральной киностудией имени Горького снимет художественный фильм о героях сентябрьских событий 1999 года в Новолакском районе Дагестана, когда на территорию республики вторглись отряды террористов. На их пути встали милиционеры новолакского райотдела и бойцы липецкого ОМОНа.Из мирной, даже творческой командировки в Дагестан только что вернулся бывший командир роты ОМОН, бойцы которого приняли неравный бой в селе Новолакское 5 сентября 1999 года, Сергей Сковородин.Сергей Сковородин удостоен звания «Национальный Герой Дагестана», он непосредственный участник событий августа-сентября 1999 года. В Дагестане он побывал для консультаций в преддверии съемок фильма.Как рассказал GOROD48 Сергей Сковородин, финансирование съемок фильма взяло на себя Министерство обороны, проект одобрен главой Дагестана.– К сожалению, я вам сейчас не смогу рассказать каких-то подробностей, потому, что их попросту нет. Даже сценарий еще не написан. Все станет известно в марте. Пока мы только побывали на местах боев. Могу сказать только то, что в Новолакском много свидетелей событий 1999 года, и решено, что жители села станут участниками съемок массовки и эпизодов. Какие актеры будут сниматься, пока тоже неизвестно. Лично мне хотелось бы, что фильм, несмотря на то, что он будет художественным, был приближен к реальным событиям, - рассказал Сергей Сковородин.По ловам одного из участников боя в селе Новолакское, ветерана липецкого ОМОНа Олега Ковальчука, ему также хотелось, чтобы фильм был приближен к реальным событиям.- Лично я благодарен народу Дагестана и жителям Новолакского. Пусть фильм будет о них. Во время нападения боевиков им было предложено сдать нас, русских, липецких милиционеров. И тогда бандиты обещали не трогать их. Но дагестанцы, новолакцы, нас не сдали и многие погибли, отдав жизни за нас. Это не высокие слова, не патетика. Просто это так и было.По словам Олега Ковальчука, 5 сентября 1999 года в пять утра его сменил на посту Андрей Теперик.- Наша смена только прилегла отдохнуть в спортзале Дома культуры, где мы квартировались, и тут Андрей забегает и кричит: «Нападение!». Он вернулся на свою позицию, на которой и будет вести бой до конца. Бой был страшный. По нам работало все, что было у боевиков – автоматы, гранатомёты, снайперы, в нас летели гранаты. Часть наших ребят находилась в спортзале ДК, от которого, вся страна видела эти кадры, к концу дня остались практически руины. Часть ребят ушла на свои боевые точки на окраины села, в кукурузное поле. Информация-то о готовящемся нападении на Дагестан была, в принципе, мы их ждали. Но, увы, силы были не равны. Наша группа держалась до пяти вечера. В строю нас оставалось только пять человек, остальные ребята были ранены, человек 6-7. Их мы по ходу боя эвакуировали через окна, через пробоины в стенах, и отправляли в райотдел милиции, который располагался неподалеку, и который также вел бой. Но там была и медпомощь, сил больше.Врач липецкого ОМОНа Эдуард Белан на тот момент попал в плен к боевикам, и не исключено, что когда бойцы вели бой, он был уже мёртв. Как потом покажут пленные боевики, его казнили за то, что он отказался оказывать помощь их раненым. Липецким бойцам в спортзале медпомощь оказывать было некому.- Оставшись впятером, мы понимали, что всё. Скоро нас добьют. Спортзал оказался полностью окружен. И тогда мы в одну комнату, в которой забаррикадировались, собрали все остававшиеся боеприпасы, кухонные газовые баллоны, и договорились, что если боевики сломят наше сопротивление и ворвутся в спортзал, мы взрываем себя и их. Но тут произошло чудо – появился Сергей Сковородин. Его появление было столь неожиданным, что мы не поверили в это. Оказалось, часть наших ребят и дагестанских милиционеров, которые вели бой вне спортзала, отвлекли внимание боевиков на себя и организовали коридор для нашего выхода: сделали пролом в заборе частного дома и приготовили путь для нас. И мы пошли. И тут я увидел Андрея Теперика на его боевой точке, он так и сидел с автоматом в руках, только прислонившись к стене спортзала, с разбитой пулей головой. С Володей Валяевым мы забрали Андрея и так пробирались в райотдел милиции. Там все вели бой. Не в самом здании, а в окопах неподалеку. Но там позиции были проигрышными, окопы располагались в низине, и возьми боевики здание райотдела, нас просто закидали бы гранатами сверху. И тогда дагестанские милиционеры, начальник райотдела Муслим Доххаев, приняли решение начать эвакуацию из села, так как силы были неравны. Кто на чем, кто на броне, кто пешим ходом стали уходить из села...Уходили липчане и дагестанские милиционеры через территорию сопредельной Чечни, именно на этом пути их никто не ждал. Через Чечню вся группа вышла снова в Дагестан, в село Новокули. Новолакские милиционеры потеряли в том бою 14 человек убитыми, восемь – ранеными. У липчан были ранены шесть человек, двое липецких ОМОНовцев, врач отряда Эдуард Белан и старший сержант Андрей Теперик, погибли. Посмертно они удостоены званий Героев России их именами названы улицы Липецка.Несмотря на то, что Новолакское и еще пять сел Дагестана заняли террористы, через неделю контроль над селами был восстановлен. Месяц спустя вся группировка боевиков напавших на Дагестан была разгромлена, началась так называемая «вторая Чеченская компания», активная фаза которой длилась год, но режим контртеррористической операции продолжался еще 10 лет. Главари террористических групп и большинство участников нападения на Дагестан со временем были уничтожены. Один из последних командиров боевиков, напавших на Новолакский район, Аслан Бютукаев, ликвидирован в Чечне буквально на днях – 20 января.