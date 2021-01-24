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Трамп заявил, что определится с планами на будущее позже

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Бывший президент США Дональд Трамп не стал делиться с журналистами своими планами на будущее, заявив, что займется этим потом, передает The Washington Examiner.

"Мы сделаем что-нибудь, но не прямо сейчас", - сказал экс-президент.

Издание отмечает, что это первый публичный комментарий Трампа с тех пор, как он покинул Белый дом, который уже занял его преемник на посту президента Джо Байден.

В настоящее время Трамп находится во Флориде, где он занялся игрой в гольф.

Ранее СМИ сообщали, что экс-президент США обсуждал со своими близкими сторонниками возможность создания новой партии. По данным Dow Jones, Трамп хотел бы назвать новую партию "Патриотической партией", сообщает www.interfax.ru

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