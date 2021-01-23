Общество

27 минут назад

В частном секторе выключили холодную воду из-за аварии

2 310
#отключение воды
В частном секторе выключили холодную воду из-за аварии

Специалисты компании ЛГЭК устраняют повреждение на водоводе диаметром 100 мм на улице Курчатова, 84.

Для проведения работ потребовалось отключить холодное водоснабжение частного сектора на улицах Курчатова и Баженова. Как сообщили GOROD48 в ЛГЭК, ориентировочное время восстановления водоснабжения — 20.00.

Подвоз воды: по указанным улицам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175, 236-175.
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#отключение воды

Комментарии (2)

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Мимоходом

5 минут назад
А эта труба какого года сооружения?
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Аня Петренко

20 минут назад
Твою мать совсем... какая по счету аварии, Востриков все в кресле сидит?! Гнать его надо, Уваркина
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