В частном секторе выключили холодную воду из-за аварии

Специалисты компании ЛГЭК устраняют повреждение на водоводе диаметром 100 мм на улице Курчатова, 84.

Для проведения работ потребовалось отключить холодное водоснабжение частного сектора на улицах Курчатова и Баженова. Как сообщили GOROD48 в ЛГЭК, ориентировочное время восстановления водоснабжения — 20.00.



Подвоз воды: по указанным улицам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175, 236-175.