Общество
27 минут назад
В частном секторе выключили холодную воду из-за аварии
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Специалисты компании ЛГЭК устраняют повреждение на водоводе диаметром 100 мм на улице Курчатова, 84.
Для проведения работ потребовалось отключить холодное водоснабжение частного сектора на улицах Курчатова и Баженова. Как сообщили GOROD48 в ЛГЭК, ориентировочное время восстановления водоснабжения — 20.00.
Подвоз воды: по указанным улицам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175, 236-175.
Подвоз воды: по указанным улицам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175, 236-175.
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Мимоходом
Аня Петренко