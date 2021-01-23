Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты

В России началась массовая вакцинация от COVID-19 — теперь привиться смогут не только врачи, педагоги, соцработники. Исключение пока составляют жители до 18 лет и беременные. Эпидемиологи говорят о снижении числа заразившихся в стране в январе, с осторожностью ожидают, что коронавирусная инфекция затихнет уже к лету. Коллективный иммунитет также может сформироваться в первом полугодии. Ряд зарубежных стран признали российскую вакцину «СпутникV». К реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, подключается фитнес.

В России пока ежедневно выявляют более 20 тысяч зараженных новым вирусом SARS-CoV-2, однако их число постепенно снижается — четыре дня положительный тест выявлялся меньше чем у 22 тысяч. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 109 143 инфицированных. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 3 677 352 человека, умерли 68 416 человек.



В Липецкой области ежедневно положительный тест на SARS-CoV-2 выявляли от 152 до 155 человек. Число летальных случаев составило 346 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 19 568 случаев новой коронавирусной инфекции, 15 379 человек выздоровели.



В России с начала недели началась массовая вакцинация от COVID-19. Теперь привиться смогут не только врачи, педагоги, соцработники, а также граждане, проживающие в организациях соцобслуживания и люди с хроническими заболеваниями — прививочную кампанию для этих категорий начали в декабре 2020 года. Исключение пока сделали для жителей моложе 18 лет и беременных.



Выступая на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 миллиона доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Начавшаяся прививочная кампания поможет защитить организм от заражения и позволит взять пандемию под контроль. Чтобы показать на личном примере безопасность новых препаратов, чиновники и руководители стали одними из первых вакцинированных. Так, еще в сентябре привилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Да, я привилась в сентябре. На сегодняшний день уровень антител у меня сохраняется на высоком титре, вот уже который месяц», — сказала она. Ее слова передает ТАСС.



Инфекционисты и эпидемиологи пока не видят равноценной альтернативы вакцинации как средству предупредить болезнь и остановить пандемию. По мнению заведующей кафедрой инфекционных болезней, профессора, доктора медицинских наук Елены Волчковой пока что более эффективного средства предупреждения возникновения заболеваний, чем вакцинация, человечество не придумало, передает ИА REGNUM. Она заметила, что вирус SARS-CoV-2 охватывает практически все группы населения. Летальность от этого заболевания также коснулась всех возрастных групп — она выше в старшей возрастной группе. Но её не избежали молодые и средние возрастные группы. Инфекционист не считает, что нужно дождаться, пока переболеют все для прекращения пандемии — при таком раскладе человеческие потери будут слишком большие. А вот от вакцины медики не видят тяжелых осложнений. «Но нужно наблюдать и дальше. При этом есть одна важная деталь: кому разрешена вакцина и кто может делать прививку от COVID-19 — должен решать лечащий врач, в том числе и людям с хроническими заболеваниями. Дело в том, что имеется целый список заболеваний, при которых противопоказана вакцинация от коронавируса», — заметила она.



Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико считает, что в случае массовой вакцинации от коронавируса перелом в развитии эпидемиологической ситуации в России может наступить уже к весне, передает программа «Взгляд». А главный врач Ленинградской областной клинической больницы Татьяна Тюрина заявила, что масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции позволит прервать цепочку распространения заболевания и сведёт на нет всю эпидемию. «Когда вакцинируется большое количество людей, то, конечно, снижается риск заболевания в целом в этом сообществе, снижается риск передачи вируса от одного человека к другому. Таким образом, прерывается цепочка заражения, а сам эпидемиологический процесс сходит на нет», — пояснила она в беседе с ИА REGNUM.



Эксперты внимательно следят за распространением коронавирусной инфекции в стране. В большинстве регионов она стабильная, отметила Татьяна Голикова. Кроме того, четыре дня подряд число новых заболевших не превышало 22 тысячи. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в январе 2021 года в России отмечается стабилизация эпидемиологического процесса. «Среднесуточый показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил около 16 на 100 тысяч населения, и это равно предыдущей неделе», — отметила она в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.



Чуть позже о стабилизации ситуации с пандемией и постепенном снижении заболеваемости сообщила в эфире телеканала «Россия24» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Хотя она не исключила, что регионы столкнутся и с подъемами заболеваемости. «Но я думаю, что всё равно мы ещё будем видеть небольшие подъёмы, сменяющиеся спадами, потому что ещё говорить о том, что мы победили, очень рано», — подчеркнула эпидемиолог. Однако есть вероятность, что летом заболеваемость серьезно снизится. По ее словам, часть населения уже переболела, кроме того, постепенно увеличивается число вакцинированных от COVID-19. Пшеничная пояснила, что коронавирус приобретает черты сезонной инфекции — в этом случае ближе к весне или весной может быть небольшой рост числа случаев инфицирования, как это обычно бывает с сезонной заболеваемостью. А к лету циркулирование вируса замедлится. По ее словам, минимизировать возможный подъем заболеваемости помогут соблюдение мер профилактики и вакцинация от коронавирусной инфекции.



За распространением коронавирусной инфекции на территории России следят и международные эксперты. Заболеваемость COVID-19 в России уменьшается уже в течение 20 дней, и это обнадеживает, сообщила представитель ВОЗ в России Медита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия24». Она пояснила, что стабилизации помогает начавшаяся вакцинация, но пока даже после прививки важно продолжать соблюдать противоэпидемические меры.



Все больше зарубежных стран сообщают, что признают и готовы зарегистрировать для применения вакцину российских разработчиков «СпутникV». Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Многие страны сегодня активно одобряют применение российской вакцины „Спутник V“, в том числе идет активное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения», — сказал Мурашко журналистам. Планы по регистрации озвучили ОАЭ, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Парагвай, Палестина, Венесуэла, Туркменистан, препарат зарегистрирован в Белоруссии. Кроме того, Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение российского «Спутника V» и зарегистрировала его по ускоренной процедуре — на этой неделе был подписан контракт по поставке препарата в Венгрию, передают РИА Новости.



Для заслона новому вирусу в России используют разные подходы, не только вакцинацию. С самого начала распространения коронавируса в России Минздрав совместно с научными учреждениями организовал обучение медиков и помощь на местах, благодаря чему с апреля удалось снизить смертность от этого заболевания более чем в три раза. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. «На мой взгляд, это колоссальный успех медиков», — считает Михаил Мурашко.



А глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в правительстве сообщила, что иммунитет к коронавирусу сегодня выработался уже не менее, чем четверти от совокупного населения в регионах, где проводятся исследования. «В разных субъектах цифры людей с иммунитетом разнятся — это естественно, потому что напряженность эпидпроцесса разная. Но в среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах», — пояснила Попова. Наиболее защищены естественным иммунитетом медицинские работники, работники торговли и транспорта. Слабо защищены иммунитетом те, кто работает на производственных предприятиях.



Эпидемиологи также продолжают отслеживать территорию распространения вирусной инфекции. Сегодня все больше больных коронавирусом выявляется в сельских населенных пунктах, а не крупных городах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что в целом заболеваемость COVID-19 в России более, чем в два раза ниже, чем в Европе: в России даже в период осеннего подъема она не превышала 20 случаев в сутки на 100 тысяч жителей, тогда как в странах Европы показатель достигает 50-70. Медики надеются, что коллективный иммунитет в стране к COVID-19 может сформироваться уже в этом полугодии.



Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, заболеваемость коронавирусной инфекцией в настоящее время в России снижается, в этом велика роль вакцинации, и к концу полугодия в стране удастся вакцинировать 60% населения. «Формируя коллективный иммунитет, мы должны помнить о собственной безопасности и о безопасности окружающих, поэтому вакцина — именно тот инструмент, который позволит нам вернуться к нормальному образу жизни», — заключил Мурашко. А вот масочный режим, несмотря на положительную динамику, пока придется соблюдать. Иммунитет, рассказал глава медицинского ведомства, формируется с момента первого введения вакцины, в среднем в течение 42 дней, и через три недели после введения второго компонента. «До этого срока человек считается незащищенным от инфекции, поэтому должен продолжать соблюдать все требования по безопасности. Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета».



На этой неделе с тяжелым поражением легких из-за коронавируса был госпитализирован бывший вратарь сборной России и «Зенита» из Санкт-Петербурга 41-летний Вячеслав Малафеев — об этом в соцсетях сообщила его жена Екатерина. В одну из московских больниц был госпитализирован 44-летний российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко.



Минздрав сравнил стоимость лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии — первая обходится в 2,5 раза дороже при одинаковой тяжести лечения, об этом сообщил в ходе заседания Совета Федерации министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передают РИА Новости. Он пояснил, что при базовой страховке почти в 27 тысяч рублей с учетом повышающих коэффициентов тарифы на оплату составляют: в случае легкого течения заболевания COVID — почти 107,8 тысячи рублей (в три раза больше, чем аналогичный случай лечения пневмонии), а в случае тяжелого заболевания — 242,5 тысячи рублей (в два раза больше).



Мошенники пытаются нажиться на SARS-CoV-2. Как сообщает Роскачество, выявлены случаи, когда мошенники предлагали гражданам приобрести через интернет противокоронавирусные вакцины, в том числе зарубежные, препараты компаний Pfizer и Moderna, пока не поставляемые в Россию. «Роскачество напоминает, что в Россию эти вакцины пока не поставляются, и любое предложение в интернете по продаже такой вакцины является фейком», — говорится в сообщении. Фитнес-тренеры не забыли о своем предложении участвовать в реабилитации больных, которые перенесли коронавирусную инфекцию — подобные планы они озвучивали в конце ноября прошлого года.



Идею проведения реабилитации и восстановления силами фитнес-клубов подсказали сами клиенты. «Осенью 2020 года фитнес-клубы, входящие в состав нашей организации, откликнулись на запросы клиентов и разработали специальные программы для профилактики и реабилитации после COVID-19», — рассказала «Российской газете» президент национального фитнес-сообщества Елена Силина.



В январе этого года ряд профессиональных образовательных учреждений запустили программы подготовки соответствующих специалистов фитнеса. Во время обучения тренеров научат определять степень тяжести перенесенного заболевания, состояние клиента, составлять персональную стратегию реабилитации. Предполагается, что инструкторы будут помогать восстанавливать дыхательную, сердечно-сосудистую систему, повысить тонус и выносливость всех групп мышц опорно-двигательного аппарата.