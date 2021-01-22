Липчане банкротились в 2,4 раза чаще

Суды признали банкротами в Липецкой области в прошлом году 847 жителей и индивидуальных предпринимателей региона — в 2,37 раза больше, чем в 2019 году (357), следует из сообщения Единого федерального реестра сведений о банкротстве «Федресурс».

В среднем на 100 тысяч жителей Липецкой области в 2020 году пришлись 74 банкрота против 31 годом ранее. Больше всего их оказалось в Пензенской (161), Самарской (159), Ульяновской (152) областях и Калмыкии (149). В целом по России в 2020 году зафиксировано 81 новое банкротство на 100 тысяч населения.



Процедура личного банкротства появилась в России в октябре 2015 года, и с начала ее существования ей воспользовался 1908 жителей Липецкой области — это граждане, которые имели долг свыше 500 тысяч рублей (пороговый уровень, позволяющий кредиторам инициировать процедуру банкротства) и допускали просрочку платежа более 90 дней. В России в общей сложности за это время механизмом потребительского банкротства воспользовались 282 284 российских граждан, только за последний год суды признали банкротами 119 049 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей – это на 72,6% больше, чем в 2019 году.

