Общество

24 минуты назад

Липчане банкротились в 2,4 раза чаще

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#банкротство
Липчане банкротились в 2,4 раза чаще

Суды признали банкротами в Липецкой области в прошлом году 847 жителей и индивидуальных предпринимателей региона — в 2,37 раза больше, чем в 2019 году (357), следует из сообщения Единого федерального реестра сведений о банкротстве «Федресурс». 

В среднем на 100 тысяч жителей Липецкой области в 2020 году пришлись 74 банкрота против 31 годом ранее. Больше всего их оказалось в Пензенской (161), Самарской (159), Ульяновской (152) областях и Калмыкии (149). В целом по России в 2020 году зафиксировано 81 новое банкротство на 100 тысяч населения. 

Процедура личного банкротства появилась в России в октябре 2015 года, и с начала ее существования ей воспользовался 1908 жителей Липецкой области — это граждане, которые имели долг свыше 500 тысяч рублей (пороговый уровень, позволяющий кредиторам инициировать процедуру банкротства) и допускали просрочку платежа более 90 дней. В России в общей сложности за это время механизмом потребительского банкротства воспользовались 282 284 российских граждан, только за последний год суды признали банкротами 119 049 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей – это на 72,6% больше, чем в 2019 году. 
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#банкротство

Комментарии (1)

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Смотрящий

10 минут назад
Пока только Дукалис - радостный носиться с банкротством! Ну что то подсказывает, что лучше свалить раньше подальше, чем свалиться здесь, в долговую яму!
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