Происшествия

сегодня, 15:02

Посиделки подружек закончились поножовщиной

5 2340
#поножовщина #приговор
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Посиделки подружек закончились поножовщиной

Получивший ранение мужчина высказал своей сожительнице претензии по поводу внезапного «девичника».

Елецкий городской суд приговорил местную жительницу к условному сроку за то, что она ранила ножом своего сожителя. Женщине, кроме того, назначили 2,5 года испытательного срока, сообщает штаб ОМВД России по Ельцу.

По версии следствия, 4 апреля 2020 года между обвиняемой и её сожителем возникла ссора, из-за того, что она пригласила в квартиру двух подруг, с которыми планировала выпить шампанское и вино. Мужчине это не понравилось, поэтому он начал кричать и требовать, чтобы подруги ушли. Подсудимая вышла к сожителю в коридор, чтобы успокоить его, однако вместо того, чтобы решить конфликт, потерпевший ударил женщину несколько раз по лицу, а та взяла со стола кухонный нож и в порыве гнева и обиды нанесла ему один удар ножом в область живота. Мужчина, чтобы остановить кровь, взял футболку, закрыл рану и лёг на диван. Обвиняемая сразу вызвала врачей, а подруги оделись и ушли из квартиры.

Прибывшие на место преступления медицинские работники, забрали потерпевшего в больницу, а сотрудники полиции начали проведение доследственной проверки. Она завершилась возбуждением уголовного дела по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Подсудимая свою вину признала и раскаялась.
5 2340
#поножовщина #приговор
2

Комментарии (5)

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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

3 минуты назад
Наверно должна была подставить вторую щёку...
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Елка

41 минуту назад
Сергей 13, Лёша, ну ты сравнил!
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Сергей 13

сегодня, 15:21
Фига се,липчанки жгут!Испанкам тут делать нефиг...
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Либерман

сегодня, 15:14
Да!Трудно быть холодной,если ты огонь!
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Гена

сегодня, 15:07
Ну теперь будет долго что обсудить с подружаками за стаканом.
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