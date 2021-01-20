Посиделки подружек закончились поножовщиной

Получивший ранение мужчина высказал своей сожительнице претензии по поводу внезапного «девичника».

Елецкий городской суд приговорил местную жительницу к условному сроку за то, что она ранила ножом своего сожителя. Женщине, кроме того, назначили 2,5 года испытательного срока, сообщает штаб ОМВД России по Ельцу.



По версии следствия, 4 апреля 2020 года между обвиняемой и её сожителем возникла ссора, из-за того, что она пригласила в квартиру двух подруг, с которыми планировала выпить шампанское и вино. Мужчине это не понравилось, поэтому он начал кричать и требовать, чтобы подруги ушли. Подсудимая вышла к сожителю в коридор, чтобы успокоить его, однако вместо того, чтобы решить конфликт, потерпевший ударил женщину несколько раз по лицу, а та взяла со стола кухонный нож и в порыве гнева и обиды нанесла ему один удар ножом в область живота. Мужчина, чтобы остановить кровь, взял футболку, закрыл рану и лёг на диван. Обвиняемая сразу вызвала врачей, а подруги оделись и ушли из квартиры.



Прибывшие на место преступления медицинские работники, забрали потерпевшего в больницу, а сотрудники полиции начали проведение доследственной проверки. Она завершилась возбуждением уголовного дела по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».



Подсудимая свою вину признала и раскаялась.