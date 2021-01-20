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Китайские медики рассказали о начале эпидемии коронавируса и что пандемии можно было избежать

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#коронавирус
Китайские медики рассказали о начале эпидемии коронавируса и что пандемии можно было избежать

На данный момент официально подтверждено 96 миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Врачи из Ухани, района Китая, откуда и распространился по всему миру коронавирус, раскрыли, как местные власти заставляли их скрывать правду, - пишет Daily Mail. В рамках документального фильма "Вспышка: вирус, потрясший мир" (Outbreak: The Virus That Shook The World) китайские медики рассказали, что с самого начала понимали, какая опасность может грозить миру, и что узнали о смертельных случаях ещё в конце декабря 2019 года. Но их якобы принуждали молчать или врать.

Просьбы отменить празднование китайского Нового года были отклонены, хотя, по словам медиков, китайские власти осознавали, что это "ускорит распространение коронавируса". Однако руководство страны всё равно хотело продемонстрировать с помощью праздника "гармоничное и процветающее общество".

Китай впервые сообщил ВОЗ о 27 случаях неизвестной тогда болезни 31 декабря 2019 года, а до середины января не говорилось ни об одном летальном исходе.

Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор И-Чун из центра по контролю за заболеваниями на Тайване заявил, что в самом начале пандемии можно было бы избежать, если бы Китай был прозрачен в отношении вспышки и быстро предоставил необходимую информацию всему миру, - передает Life.
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#коронавирус

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