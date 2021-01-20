В Липецкой области заметно подорожали яйца, картофель и яблоки

А подешевели - сахар, соль, рис, пшено и гречка.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, по результатам мониторинга динамики цен на отдельные виды социально значимых продуктов питания и анализа данных Федеральной службы государственной статистики, в декабре 2020 года в Липецкой области были снижены средние цены на 5 наименований социально значимых продуктов питания: сахар-песок, соль поваренная, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая-ядрица.



В то же время в нашем регионе наиболее заметно выросли цены на яйца куриные (на 11,84%), а также на картофель, овощи и яблоки (от 6% до 16%). Специалисты связывают это с сезонностью.



- При этом цены на указанные продукты питания в Липецкой области сохраняются одними из самых низких в ЦФО, - отмечают в управлении. - Так, десяток куриных яиц в Липецкой области дешевле, чем в среднем по ЦФО на 10,5 рубля или на 16%, килограмм картофеля – на 4,8 рубля или на 22%, килограмм моркови – на 10,32 рубля или на 42%, килограмм яблок – на 28,41 рубля или на 40%.



В декабре среди 18 субъектов ЦФО средние потребительские цены в Липецкой области из 24-х наименований социально значимых продуктов питания по 14 наименованиям соответствовали 1-3 местам по рейтингу. В нашем регионе были зафиксированы самые низкие цены в ЦФО на крупу гречневую-ядрицу и лук репчатый.



Индекс потребительских цен на продовольственные товары в Липецкой области в декабре 2020 года (по отношению к ноябрю 2020 года) составил 101,98%, что выше, чем в среднем по ЦФО (101,54%) и по РФ (101,53%).