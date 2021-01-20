Общество

сегодня, 11:59

В Липецкой области заметно подорожали яйца, картофель и яблоки

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#цены #торговля
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В Липецкой области заметно подорожали яйца, картофель и яблоки

А подешевели - сахар, соль, рис, пшено и гречка.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, по результатам мониторинга динамики цен на отдельные виды социально значимых продуктов питания и анализа данных Федеральной службы государственной статистики, в декабре 2020 года в Липецкой области были снижены средние цены на 5 наименований социально значимых продуктов питания: сахар-песок, соль поваренная, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая-ядрица.

В то же время в нашем регионе наиболее заметно выросли цены на яйца куриные (на 11,84%), а также на картофель, овощи и яблоки (от 6% до 16%). Специалисты связывают это с сезонностью.

- При этом цены на указанные продукты питания в Липецкой области сохраняются одними из самых низких в ЦФО, - отмечают в управлении. - Так, десяток куриных яиц в Липецкой области дешевле, чем в среднем по ЦФО на 10,5 рубля или на 16%, килограмм картофеля – на 4,8 рубля или на 22%, килограмм моркови – на 10,32 рубля или на 42%, килограмм яблок – на 28,41 рубля или на 40%.

В декабре среди 18 субъектов ЦФО средние потребительские цены в Липецкой области из 24-х наименований социально значимых продуктов питания по 14 наименованиям соответствовали 1-3 местам по рейтингу. В нашем регионе были зафиксированы самые низкие цены в ЦФО на крупу гречневую-ядрицу и лук репчатый.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в Липецкой области в декабре 2020 года (по отношению к ноябрю 2020 года) составил 101,98%, что выше, чем в среднем по ЦФО (101,54%) и по РФ (101,53%).
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#цены #торговля
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Комментарии (9)

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Николай

4 минуты назад
Все нормально, к концу года Росстат все подсчитает и покажет нам инфляцию в 4,0%.
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Ольга

8 минут назад
Там, где продают липецкие яблоки, там цены на них более-менее приемлимые. Вопрос: почему нам предлагают импортные по 150 руб? Где лебедянские? Отвезли в северные регионы и продают там по 150? Почему никто не контролирует?
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...

12 минут назад
Начало конца, будет только хуже, терпите.
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SS

22 минуты назад
Во исполнении примечания к указу президента о недопустимости подорожания продуктов (в примечании сказано о необходимости подорожания), все должно подражать!!!!!
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Липчанин

31 минуту назад
А зарплаты не подорожали - как был потолок в 20т, так и остался...
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insider

44 минуты назад
Специалисты, а соль, сахар, греча подешевели так как сезон ? Спецы блин..
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Смотрящий

45 минут назад
Сливки пытаются содрать - перед кипишем!
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ссср

сегодня, 12:19
пишите конкретно в рублях а не в процентах дурите людям мозги
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Лена

сегодня, 12:11
Все круглое подорожало.
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