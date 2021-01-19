Уникальный тренер продолжает выводить липецких школьниц в мастера вольной борьбы

Новые чемпионки Сергея Яковлева уже громко заявляют о себе.





Первыми из липецких единоборцев успеха в 2021 году добились девушки, занимающиеся вольной борьбой. Наши землячки приняли участие в открытом первенстве Белгородской области среди девушек до 18 лет и завоевали одну «золотую» и одну «бронзовую» медаль.

На высшую ступень почёта поднялась Валерия Павлова в весовой категории до 58 кг. Липчанка победила трёх соперниц из Воронежа, Белгорода и Старого Оскола, не оставив сомнений в своём преимуществе.





Лера Павлова покорила вершину пьедестала почёта в Белгороде.



Её тезка Валерия Быковских в весовой категории до 46 кг боролась по круговой системе (т.е. каждый встречается с каждым, прим.). Липчанка проиграла в двух встречах, в том числе – победительнице первенства России Бочаровой из Воронежа. На счету Быковских оказались и две победы, которые в итоговом распределении мест позволили ей занять почётное 3-е место.

В турнире принимали участие несколько десятков спортсменов из Липецкой, Белгородской и Воронежской областей.

Липчанок подготовил Сергей Яковлев, тренер клуба «Богатырь», входящего в систему подготовки спортивной школы №9. Яковлев как никто из липецких тренеров умеет воспитывать именно представительниц «прекрасной половины». Одна из его прежних воспитанниц Елизавета Петлякова в 2018 году завоевала «бронзовую» медаль в первенстве Европы среди школьниц в Венгрии. Уже несколько учениц Яковлева дебютировали в сборной России . На подходе очередное поколение чемпионок?