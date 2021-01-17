Полицейская погоня попала на видео

За водителем гнались от площади Победы до Сырского Рудника.

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Уличные камеры зафиксировали моменты полицейской погони, которая произошла сегодня ночью. В районе улицы Мичурина патруль заметил подозрительный внедорожник «Mitsubishi ASX» с московскими номерами. Водитель вел себя на дороге странно, мчался на красный сигнал светофора.



Патруль решил остановить автомобиль. Внедорожник, уходя от погони, проехал площадь Победы, проспект Победы и устремился в район Сырского Рудника. Патрульная машина не отставала. К погоне присоединился второй экипаж патруля. Патрульным удалось остановить нарушителя в Сырском Руднике.



- Во время патрулирования сотрудники заметили «Mitsubishi ASX», нарушающий правила дорожного движения. На законные требования патруля остановиться водитель не отреагировал. Его удалось остановить. Водитель был трезв. На него составлено несколько административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

