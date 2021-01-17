Происшествия

31 минуту назад

Полицейская погоня попала на видео

8 953
#погоня

За водителем гнались от площади Победы до Сырского Рудника.

Загрузка плеера
Уличные камеры зафиксировали моменты полицейской погони, которая произошла сегодня ночью. В районе улицы Мичурина патруль заметил подозрительный внедорожник «Mitsubishi ASX» с московскими номерами. Водитель вел себя на дороге странно, мчался на красный сигнал светофора.

Патруль решил остановить автомобиль. Внедорожник, уходя от погони, проехал площадь Победы, проспект Победы и устремился в район Сырского Рудника. Патрульная машина не отставала. К погоне присоединился второй экипаж патруля. Патрульным удалось остановить нарушителя в Сырском Руднике. 

- Во время патрулирования сотрудники заметили «Mitsubishi ASX», нарушающий правила дорожного движения. На законные требования патруля остановиться водитель не отреагировал. Его удалось остановить. Водитель был трезв. На него составлено несколько административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. 
8 953
#погоня

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Меня зовут Гиви...

6 минут назад
Видать откупился
ответить

Дафна

11 минут назад
Не надо думать о плохом, больше позитива друг мой! Забей!
ответить

Докучи

12 минут назад
Так он сам остановился или по нем стреляли
ответить

Гостья

14 минут назад
Может он под кайфом был?
ответить

Логика

18 минут назад
Погоня?))) Кажется, что все ехали по своим дела)))
ответить

Он

19 минут назад
Дафна, надеюсь этот красавчик НЕ прокатит на капоте в следующий раз ни тебя, ни кого-либо из твоих близких
ответить

Ахаха

22 минуты назад
Как же смешно ... ахаха
ответить

Дафна

26 минут назад
Красавчик, всколыхнул!
ответить

Еще в рубрике

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода
#авария #ДТП
9
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода

сегодня, 10:26

Происшествия
Ельчанин нашел в туалете телефон
#кража
15
Ельчанин нашел в туалете телефон

сегодня, 08:44

Происшествия
В Липецке пропал мужчина
#пропавшие без вести
9
В Липецке пропал мужчина

сегодня, 08:25

Происшествия
Столкновение на встречке: от удара у «Шевроле» оторвались и улетели задние колеса
#ДТП
15
Столкновение на встречке: от удара у «Шевроле» оторвались и улетели задние колеса

вчера, 22:36

Происшествия
Скрывавшегося от алиментов липчанина задержали в Нижегородской области
#неуплата алиментов
14
Скрывавшегося от алиментов липчанина задержали в Нижегородской области

вчера, 14:04

Происшествия
На Соколе автомобиль врезался в разделительное ограждение
#ДТП
26
На Соколе автомобиль врезался в разделительное ограждение

вчера, 12:47

Происшествия