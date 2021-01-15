Новое о коронавирусе к 15 января: через 10 лет коронавирус может перейти в обычную простуду

Американские ученые составили сценарий развития заболевания на ближайшие десять лет. Специалисты полагают – со временем коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, а переболевшие вирусом в детском возрасте смогут приобретать иммунитет на всю жизнь.

Ученые из Университета Эмори в Атланте и Университета штата Пенсильвания создали модель для прогнозирования развития коронавируса SARS-CoV-2. Опираясь на ее данные, эксперты выдвинули версию о том, что новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, в будущем будет таким же, как его «собратья» коронавирусы, циркулирующие сегодня среди людей и вызывающие относительно легкие, напоминающие обычную простуду недомогания. Это произойдет когда он перейдет в эндемическую форму, то есть начнет поддерживаться на постоянном уровне в популяции населения, не подпитываясь внешними инфекциями – по расчетам ученых такие изменения возможны в ближайшие десять лет. Соответствующее исследование было опубликовано журналом Science, передают РИА Новости.



Свои расчеты американские эксперты построили на исследованиях четырех коронавирусов, уже давно знакомых человеческой популяции, и нового коронавируса SARS-CoV-2, спровоцировавшего последнюю пандемию. Их модель включает раздельный анализ таких компонентов иммунологической защиты, как восприимчивость к повторному заражению, ослабление болезни после повторного заражения и трансмиссивность вируса после повторного заражения, каждый из которых со временем ослабевает по-разному.



Известно, что степень распространенности коронавирусов семейства HCoV в популяции очень высока. Авторы работы предполагают, что впервые человек сталкивается с заражением четырьмя известными формами коронавирусов группы HCoV в раннем возрасте - эти инфекции в детстве переносят практически все в виде детского насморка, а затем уже больше не болеют. При этом в организме вырабатываются как краткосрочные антитела, отвечающие за ответ иммунной системы, так и те, которые обеспечивают долговременную защиту организма. Случаи обнаружения антител у людей старше 15 лет крайне редки.



Исследователи предполагают, что когда SARS-CoV-2 станет эндемическим, первое заражение будет происходить в возрасте от трех до пяти лет, а само заболевание — протекать с симптомами легкой простуды. Пожилые люди, если и будут болеть, то в легкой форме, так как сформировавшиеся в детстве антитела обеспечат им определенную иммунную защиту. Насколько быстро произойдет этот сдвиг, зависит от того, как быстро распространится вирус по миру и какой иммунный ответ у населения планеты вызовет нынешняя масштабная вакцинация. Модель показывает, что при достижении стабильного эндемичного состояния коэффициент смертности от COVID-19 может упасть ниже показателя, характерного для сезонного гриппа.



При таком сценарии развития со временем массовая вакцинация от коронавируса станет ненужной, так как сформируется коллективный иммунитет. Вместо этого необходимо будет продолжать прицельное вакцинирование особенно уязвимых групп населения. Скорее всего, речь будет идти о пожилых людях. Но на данном этапе она необходима, так как вакцина снижает тяжесть заболевания и помогает сформировать массовый иммунитет и перевести заболевание в группу эндемических.



Однако ученые не исключили, что эволюция SARS-CoV-2 пойдет по пути еще одного своего родственника, вируса MERS-CoV, и будет вызывать у детей тяжелое заболевание, в этом случае вакцинацию от коронавирусной инфекции придется включить в календарь прививок, предполагают эксперты.



Прогноз американских ученых – не первый, что коронавирус со временем перестанет быть опасным для человека. Так, еще в мае 2020 года российские вирусологи высказали предположение о том, каким будет SARS-CoV-2 после окончания пандемии. Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Анатолий Альтштейн считает, что через год-два он присоединится к когорте довольно многочисленных вирусов, которые вызывают у нас респираторные заболевания – такова одна из особенностей эволюции вирусов, со временем их патогенность снижается. Чуть позже, в июле свою точку зрения высказала ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Людмила Алимбарова. По ее словам появление мутаций говорит, о том, что SARS-CoV-2 продолжает адаптацию в организме человека. Она уточнила: существует точка зрения - чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому. «Это означает, что скоро вирус может стать одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний». В ноябре 2020 года ученые университета Северной Каролины в Чапел-Хилле в США подтвердили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутировал, что позволило ему быстро распространиться по всему миру, однако эта же мутация делает патоген уязвимым к вакцине – их исследование опубликовал журнал Science.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 93 008 913 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 992 013 человек, вылечились 66 504 543 заразившихся. В России выявлено более 3,49 миллиона пострадавших, она оказалась на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекла Великобритания. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается во Франции, Турции, Италии, Испании. Более миллиона заразившихся – в Германии, Колумбии, Аргентине, Мексике, Польше, Иране, ЮАР, Украине, Перу.



