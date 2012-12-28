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Общество
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22 минуты назад
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Портреты передовиков на время отнесли в гараж
Те, кто узнал себя на фотографиях, могут их забрать.
Сотрудники Липецкого лесничества убрали свалку. Мусор рассортировали и утилизировали. А портреты поместили в гараж лесничества.
— У лесников не поднялась рука передовиков на свалку кинуть, — сказали в региональном министерстве лесного хозяйства.
Если кто-то узнал себя на фотографиях, он может забрать их, позвонив в Липецкое лесничество по телефону 8 (4742) 73-29-55.
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