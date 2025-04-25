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сегодня, 14:09
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130 городских и межмуниципальных автобусов украсили к 80-летию Победы

На автовокзалах области звучит музыка военных лет, на экранах демонстрируется символика Победы.

Практически с начала апреля министерство транспорта Липецкой области начало готовиться к празднику Победы. Так происходит ежегодно, но в этом юбилейном году масштаб больше. На 130 городских и межмуниципальных автобусов нанесена символика Победы, у водителей на груди — георгиевские ленточки.

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— Праздник Победы в нашей стране главный, поэтому атмосфера начинается ощущаться в предмайские дни. Я за рулем межмуниципальных маршрутов 30 лет, а вообще за рулем автобусов 40 лет. Работаю на рейсе «Задонск - Липецк». Наши сельские жители особенно относятся к этому празднику, и благодарят, что не забываем, — говорит водитель Геннадий Воронцов.

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— Особенно эмоционально реагирует наше старшее поколение. Дети войны, труженики тыла, а еще несколько лет назад часто и ветераны ездили, да и сейчас нет-нет да встречаются. Когда включаем в салоне песни военных лет, пассажиры и подпеть могут! — присоединяется к разговору коллега Воронцова Анатолий Целовальников. 

Музыка Победы звучит и на Липецком автовокзале — между объявлениями рейсов.

Городские маршруты тоже украшены символикой Победы. 

— Это и напоминание  о празднике, и дань памяти тем поколениям, которые ковали Победу. Кстати, ветеранов войны и лиц их сопровождающих, мы возим бесплатно с 1 по 15 мая, —  говорит гендиректор предприятия «Липецкий пассажирский транспорт» Дмитрий Мартыненко.

Александр Соколов, директор «Липецких автобусных линий», рассказал, что в преддверии дня Победы кроме праздничного брендирования автобусов,  вокзалов и автостанций, предприятие организовало поездку детей работников в парк «Патриот», походы в гости к ветеранам с подарками, которые, к счастью еще есть среди родственников работников предприятия. А сейчас сотрудники автобусных линий готовятся к шествию «Бессмертного полка», которое вновь пройдёт в Липецке 9 мая.

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Грязи — крупный железнодорожный узел и логистический центр и сейчас и был таким в годы войны. Город много раз подвергался бомбёжками. 

Грязинский автовокзал в эти дни украшен к празднику соответствующим образом. Окна расписаны военной тематикой, строками из песен и стихов. По громкоговорителю читаются стихи о войне и Победе. Оформлен стенд с фотографиями воевавших родственников сотрудников автовокзала.

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— Мы хоть и относимся к грязинскому АТП, но в оформлении вокзала нам дали самостоятельность. Мы его оформляли, как подскажет душа. Я горжусь своим городом, его прошлым. Кстати, в Грязях любят День Победы даже больше чем Новый год. А к имеющемуся праздничному оформлению мы еще и разобьем большую цветочную клумбу, вот только пройдут последние заморозки, — рассказала начальник автостанции Наталья Чалых.

День Победы
транспорт
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
показуха
17 минут назад
наладить работу транспорта по расписанию не могут.
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Янина Чернявская
41 минуту назад
Проверьте автобусы № 359 и № 378. По расписанию они должны проезжать через Ж/Д Вокзал в период с 22:30 до 22:35, но их нет. Куда они пропали, если по расписанию они должны быть, но по факту их нет.
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Янине
20 минут назад
День победы отмечают.
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Алькаш
45 минут назад
Разбить клумбу-здорово!
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Гость
48 минут назад
Молодцы, грязенцы! Это правильно, симпатичный работник
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Тимур
52 минуты назад
В 22 часа с Сырского 24-тый не дождешься он приезжает выключает свет и уезжает многократно обращался на счет этого маршрута. На 22:08 пренебрегает рейсом постоянно.
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