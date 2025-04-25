130 городских и межмуниципальных автобусов украсили к 80-летию Победы

На автовокзалах области звучит музыка военных лет, на экранах демонстрируется символика Победы.

Практически с начала апреля министерство транспорта Липецкой области начало готовиться к празднику Победы. Так происходит ежегодно, но в этом юбилейном году масштаб больше. На 130 городских и межмуниципальных автобусов нанесена символика Победы, у водителей на груди — георгиевские ленточки.— Праздник Победы в нашей стране главный, поэтому атмосфера начинается ощущаться в предмайские дни. Я за рулем межмуниципальных маршрутов 30 лет, а вообще за рулем автобусов 40 лет. Работаю на рейсе «Задонск - Липецк». Наши сельские жители особенно относятся к этому празднику, и благодарят, что не забываем, — говорит водитель Геннадий Воронцов.— Особенно эмоционально реагирует наше старшее поколение. Дети войны, труженики тыла, а еще несколько лет назад часто и ветераны ездили, да и сейчас нет-нет да встречаются. Когда включаем в салоне песни военных лет, пассажиры и подпеть могут! — присоединяется к разговору коллега Воронцова Анатолий Целовальников.Музыка Победы звучит и на Липецком автовокзале — между объявлениями рейсов.Городские маршруты тоже украшены символикой Победы.— Это и напоминание о празднике, и дань памяти тем поколениям, которые ковали Победу. Кстати, ветеранов войны и лиц их сопровождающих, мы возим бесплатно с 1 по 15 мая, — говорит гендиректор предприятия «Липецкий пассажирский транспорт» Дмитрий Мартыненко.Александр Соколов, директор «Липецких автобусных линий», рассказал, что в преддверии дня Победы кроме праздничного брендирования автобусов, вокзалов и автостанций, предприятие организовало поездку детей работников в парк «Патриот», походы в гости к ветеранам с подарками, которые, к счастью еще есть среди родственников работников предприятия. А сейчас сотрудники автобусных линий готовятся к шествию «Бессмертного полка», которое вновь пройдёт в Липецке 9 мая.Грязи — крупный железнодорожный узел и логистический центр и сейчас и был таким в годы войны. Город много раз подвергался бомбёжками.Грязинский автовокзал в эти дни украшен к празднику соответствующим образом. Окна расписаны военной тематикой, строками из песен и стихов. По громкоговорителю читаются стихи о войне и Победе. Оформлен стенд с фотографиями воевавших родственников сотрудников автовокзала.— Мы хоть и относимся к грязинскому АТП, но в оформлении вокзала нам дали самостоятельность. Мы его оформляли, как подскажет душа. Я горжусь своим городом, его прошлым. Кстати, в Грязях любят День Победы даже больше чем Новый год. А к имеющемуся праздничному оформлению мы еще и разобьем большую цветочную клумбу, вот только пройдут последние заморозки, — рассказала начальник автостанции Наталья Чалых.