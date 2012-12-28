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Общество
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сегодня, 16:50
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ФОК-трансформер открывается в пригороде Липецка
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построен в Сселках. Он начнёт свою работу уже на следующей неделе с запуска детской секции по борьбе. В ФОКе побывал губернатор региона Игорь Артамонов.
«На следующей неделе открытие – ребята начнут заниматься единоборствами. Идёт набор на бадминтон. Здесь же есть просторный тренажёрный зал с новейшим оборудованием – от города пара минут, думаю, занимающихся будет много», — рассказал губернатор Игорь Артамонов, который сегодня побывал в новом ФОКе.
Фото, видео: пресс-службы правительства Липецкой области
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