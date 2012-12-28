ФОК-трансформер открывается в пригороде Липецка

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построен в Сселках. Он начнёт свою работу уже на следующей неделе с запуска детской секции по борьбе. В ФОКе побывал губернатор региона Игорь Артамонов.

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Новый ФОК — мультифункциональный. Его универсальный зал трансформируется в площадку для баскетбола, волейбола, мини-футбола. При использовании мобильных ковров возможно размещение семи бадминтонных кортов одновременно. Также в комплексе можно заниматься танцами и фитнесом. Есть зал для тяжёлой атлетики и единоборств. Кроме того, по просьбам жителей Сселок рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом смонтирована многофункциональная площадка и игровые зоны для детей.«На следующей неделе открытие – ребята начнут заниматься единоборствами. Идёт набор на бадминтон. Здесь же есть просторный тренажёрный зал с новейшим оборудованием – от города пара минут, думаю, занимающихся будет много», — рассказал губернатор Игорь Артамонов, который сегодня побывал в новом ФОКе.