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Общество
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сегодня, 17:10
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Президент объявил благодарность химику липецкой ТЭЦ-2
Как рассказали в липецком филиале компании «Квадра», карьера Елены Носовой началась в цехе химводоочистки ТЭЦ в 1990 году, куда она пришла после окончания Ивановского энергетического университета. Уже в 1995 году Елена Носова принимала участие в разработке и внедрении системы предочистки воды для подпитки циркуляционной системы. Эта инновационная схема позволила значительно улучшить качество воды используемой для охлаждения отработанного пара в конденсаторах турбин, и предотвращению накипеобразования в оборотных системах охлаждения.
«В нашей лаборатории в основном женский коллектив. Часто выступаю и психологом, и другом, и наставником. Очень люблю свою работу и безмерно благодарна родителям, что направили меня на этот путь», — сказала Елена Носова.
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