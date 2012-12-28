Президент объявил благодарность химику липецкой ТЭЦ-2

Начальнику химической лаборатории Липецкой ТЭЦ-2 Елене Носовой объявлена благодарность президента Российской Федерации — за большой вклад в развитие атомной отрасли и многолетний добросовестный труд.Как рассказали в липецком филиале компании «Квадра», карьера Елены Носовой началась в цехе химводоочистки ТЭЦ в 1990 году, куда она пришла после окончания Ивановского энергетического университета. Уже в 1995 году Елена Носова принимала участие в разработке и внедрении системы предочистки воды для подпитки циркуляционной системы. Эта инновационная схема позволила значительно улучшить качество воды используемой для охлаждения отработанного пара в конденсаторах турбин, и предотвращению накипеобразования в оборотных системах охлаждения.«В нашей лаборатории в основном женский коллектив. Часто выступаю и психологом, и другом, и наставником. Очень люблю свою работу и безмерно благодарна родителям, что направили меня на этот путь», — сказала Елена Носова.