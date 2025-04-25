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Упавший в Каменный лог 13-летний мальчик выписан из больницы
Хирурги установили ему титановую конструкцию. Мальчик ушел из больницы на своих ногах.
«Ходить ребенок не мог, отмечался выраженный болевой синдром, была большая опасность инвалидизации.
2 апреля ребенка прооперировал заведующий детским нейрохирургическим отделением Максим Красников совместно со своими коллегами-хирургами из областной клинической больницы.
Ребенку установили специальную транспедикулярную титановую конструкцию на штангах и винтах. Все прошло благополучно.
На 21 сутки ребенка выписали домой. Мальчик ушел на собственных ногах, без неврологических последствий», — рассказала министр.
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