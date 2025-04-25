Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: убийство в кукольном театре, липчане выбирают маршруты на майские праздники – Египет, ОАЭ, огород
Общество
ФСБ сообщила о предотвращении поджога в Липецке здания исполкома политической партии
Происшествия
Липецкая вечЁрка: уничтожение четырех БПЛА, 30-метровая георгиевская лента и заморозки
Общество
Фельдшер «скорой» приняла роды в ванной
Общество
МЧС передало предупреждение о заморозках
Погода в Липецке
Игорь Артамонов рассказал на Всероссийской конференции по демографии об уникальном липецком опыте
Общество
Ельчанку ошибочно заподозрили в краже шоколадки: она подала в суд на магазин
Происшествия
«Я думаю, что Арбитражный суд начнет трещать»
Общество
Центр города будет перекрыт в воскресенье на время эстафеты
Общество
В Липецкой области — воздушная опасность
Происшествия
Читать все
Липчане пожаловались на «чудесные запахи» из модульного убежища
Общество
«Площадка для зоны барбекю в Молодежном парке готова. Ждем предложений инвесторов»
Общество
ФОК-трансформер открывается в пригороде Липецка
Общество
На улице Зои Космодемьянской разбился 47-летний мотоциклист
Происшествия
Упавший в Каменный лог 13-летний мальчик выписан из больницы
Происшествия
Президент объявил благодарность химику липецкой ТЭЦ-2
Общество
В Липецкой области «летняя жара» сменится обвалом холода и ночными заморозками
Общество
Выплаты авиапассажирам за овербукинг хотят сделать обязательными
Общество
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
35-летний ельчанин задолжал дочерям 150 000 рублей и получил полгода принудительных работ и судимость
Общество
Читать все
Происшествия
622
сегодня, 16:37
3

Упавший в Каменный лог 13-летний мальчик выписан из больницы

Хирурги установили ему титановую конструкцию. Мальчик ушел из больницы на своих ногах.

Министр здравоохранения Анна Маркова рассказала о состоянии здоровья 13-летнего мальчика, который 26 марта сорвался в Каменный лог с трубы в парке Победы и, при падении с семиметровой высоты, получил переломы шести грудных позвонков, поясничного позвонка и крестца.

«Ходить ребенок не мог, отмечался выраженный болевой синдром, была большая опасность инвалидизации. 

2 апреля ребенка прооперировал заведующий детским нейрохирургическим отделением Максим Красников совместно со своими коллегами-хирургами из областной клинической больницы. 

photo_2025-04-25_16-10-27 (2).jpg

Ребенку установили специальную транспедикулярную титановую конструкцию на штангах и винтах. Все прошло благополучно. 

На 21 сутки ребенка выписали домой. Мальчик ушел на собственных ногах, без неврологических последствий», — рассказала министр.

падение с высоты
1
0
0
12
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мда
53 минуты назад
Спасибо доктору за спасение жизни и здоровья!
Ответить
Эх
56 минут назад
Земной поклон вам, ДОКТОРА! И всем, кто мальчика лечил! Всех благ вам, люди в белых халатах !!!
Ответить
МАЛИНА ШИП
сегодня, 17:03
Слава тебе, Господи! Огромное спасибо врачам! Мальчику здоровья!
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить