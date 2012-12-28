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31 минуту назад
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Украшать Липецк к 9 Мая начали с площади Победы

Главное шоу устроят на площади Ленина-Соборной.

Сегодня площадь Победы начали украшать красными, белыми и оранжевыми флагами — они закреплены в 12 вертикальных трёхметровых флажницах. В Липецке началась подготовка к празднованию 9 Мая.

Предполагается, что в городе установят трёхъярусные и вертикальные флажницы, которые позволят разместить рекордное количество полотнищ — 2500. При этом флаги появятся не только в центре Липецка, но и в отдалённых районах, в скверах, у Домов культуры, в парках — на 32 площадках.

«Праздничное оформление будет выполнено в единой стилистике. Основой станут красные оттенки с символикой Победы, дополненные элементами в цветах российского триколора», — сообщил ранее мэр Роман Ченцов.

В День Победы на улицы Липецка вернется шествие «Бессмертного полка», которое не проводилось три предыдущих года.

По словам Романа Ченцова, шествие начнется 9 мая в 11:00.

«Обращаю ваше внимание, попасть на площадь можно будет только через контрольно-пропускные пункты. Места их расположения сообщим дополнительно.

Проход на Советскую в момент шествия будет ограничен. По обеим сторонам установим фанбарьеры. Это необходимо для безопасного движения колонны», — рассказал глава города.

Главное же театрализованное действие праздника развернется 9 мая на площади Ленина-Соборной — в 20:30. Музыкальная программа будет посвящена основным событиям Великой Отечественной войны на территории нынешней Липецкой области, а дополнит ее мультимедийный блок — световые картины на домах. В программе примут участие около 300 артистов — местные коллективы и приглашенные солисты. Ведущий — актер Игорь Петренко.



Судя по сайту госзакупок, за его услуги Липецкая филармония готова заплатить 1 миллион 346 тысяч рублей.

Райдер Игоря Петренко весьма скромен. Гостиничный номер-люкс в 20 минутах езды от места выступления, автомобиль представительского класса с неразговорчивым водителем, артезианская вода, фрукты, чай, кофе, сливки и бутерброды на чёрном хлебе — в гримерке.

В договоре прописываются форс-мажорные обстоятельства. К ним относится атака БПЛА.
День Победы
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Комментарии (2)

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Сначала новые
День Победы
3 минуты назад
Только алые флаги. Всё остальное это уже карнавал
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Колян
21 минуту назад
Не хилый ценник. Скромные запросы.
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