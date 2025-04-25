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772
47 минут назад
3

На улице Зои Космодемьянской разбился 47-летний мотоциклист

По данным ГАИ, он врезался «Ладу Весту» и «Мазду».

Сегодня около 16:00 на улице Зои Космодемьянской в Липецке мотоцикл «Кавасаки», под управлением 47-летнего водителя, столкнулся с автомобилями «Лада Веста» и «Мазда».

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Как сообщает автоинспекция, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии.

Тем временем проезда по улице затруднен, сотрудники ГАИ перекрыли одну из полос для фиксации аварии.

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авария
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Ссёлки
2 минуты назад
Наши пока летают.
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Екатерина
4 минуты назад
Пробка,машин тьма, куда ты гнал?
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по Ельцу
27 минут назад
по ул.Коммунаров летают не касаясь колёсами земли как скаженные. И никто не хочет ставить успокоители движения,чтобы обезопасить окружающих людей от этих летунов. год назад рядом с городским судом такой вот протаранил уазик. администрации это нецелесообразно почему то.
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