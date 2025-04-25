На улице Зои Космодемьянской разбился 47-летний мотоциклист

По данным ГАИ, он врезался «Ладу Весту» и «Мазду».

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Сегодня около 16:00 на улице Зои Космодемьянской в Липецке мотоцикл «Кавасаки», под управлением 47-летнего водителя, столкнулся с автомобилями «Лада Веста» и «Мазда».Как сообщает автоинспекция, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии.Тем временем проезда по улице затруднен, сотрудники ГАИ перекрыли одну из полос для фиксации аварии.