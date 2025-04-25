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Происшествия
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47 минут назад
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На улице Зои Космодемьянской разбился 47-летний мотоциклист
По данным ГАИ, он врезался «Ладу Весту» и «Мазду».
Как сообщает автоинспекция, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии.
Тем временем проезда по улице затруднен, сотрудники ГАИ перекрыли одну из полос для фиксации аварии.
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