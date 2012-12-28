Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В «Елецком» найден второй труп за неделю
Происшествия
Сегодня в Липецке: убийство в кукольном театре, липчане выбирают маршруты на майские праздники – Египет, ОАЭ, огород
Общество
За упавшую на школьницу наледь собственница балкона получила обязательные работы и выплатит 1,2 миллиона
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении поджога в Липецке здания исполкома политической партии
Происшествия
Липецкая вечЁрка: уничтожение четырех БПЛА, 30-метровая георгиевская лента и заморозки
Общество
Фельдшер «скорой» приняла роды в ванной
Общество
Игорь Артамонов рассказал на Всероссийской конференции по демографии об уникальном липецком опыте
Общество
Ельчанку ошибочно заподозрили в краже шоколадки: она подала в суд на магазин
Происшествия
В Липецкой области — последний по-летнему жаркий день апреля
Погода в Липецке
«Я думаю, что Арбитражный суд начнет трещать»
Общество
Читать все
Центр города будет перекрыт в воскресенье на время эстафеты
Общество
«Площадка для зоны барбекю в Молодежном парке готова. Ждем предложений инвесторов»
Общество
Портреты передовиков на время отнесли в гараж
Общество
Заранее не отмечают: пьяный парень протаранил патрульный автомобиль накануне своего дня рождения
Происшествия
130 городских и межмуниципальных автобусов украсили к 80-летию Победы
Общество
Липчане пожаловались на «чудесные запахи» из модульного убежища
Общество
МЧС передало предупреждение о заморозках
Погода в Липецке
С начала года липчане направили в негосударственные пенсионные фонды 224 миллиона рублей
Экономика
Украшать Липецк к 9 Мая начали с площади Победы
Общество
В Липецкой области «летняя жара» сменится обвалом холода и ночными заморозками
Общество
Читать все
Общество
493
39 минут назад
8

Липчане пожаловались на «чудесные запахи» из модульного убежища

Часть из 28 убежищ используют как уличные туалеты и распивочные.

Жительница Липецка прислала GOROD48 фотографию модульного убежища на конечной остановке «Поселок Сырский».

«Люди наблюдают эту картину ежедневно и нюхают «чудесные запахи». Страшно подумать, что тогда творится внутри. Кто должен нести ответственность за чистоту данного убежища?» —спросила женщина.

В пресс-службе мэрии GOROD48 пояснили, что сотрудники городского управления благоустройства проводят ежедневные уборки модулей. На остановке «Поселок Сырский» в ближайшее время будет проведена внеплановая уборка.

«Администрация города обращается к жителям Липецка с убедительной просьбой: пожалуйста, не оставляйте мусор возле модульных укрытий и внутри них. Эти сооружения предназначены для вашей безопасности, и поддержание их в чистоте — это вклад каждого в общую безопасность и комфорт», — попросили в мэрии.
убежища
0
0
4
1
11

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Я
3 минуты назад
А если что случится будут дышать своим дерьмом
Ответить
мда
5 минут назад
Липчане обращаются к администрации города: пожалуйста, сделайте туалеты в городе и побольше мусорных баков
Ответить
да ладно
16 минут назад
хоть какая то от них польза, можно в них еще с девушкой того
Ответить
150
21 минуту назад
Ну, а как вы хотели? Для колхозного быдла это и есть туалет.
Ответить
Алексей
21 минуту назад
Камеры наблюдения безопасного города в укрытиях решат проблему
Ответить
ха
24 минуты назад
а че вы думали, в коем веке поставили общественные туалеты на остановках, ток к канализации подключить забыли, а так есле по серьезному, то где общественные туалеты в городе, за колдырей молчу, а ведь у людей то некоторых есть и заболевания с моче половой системой, а то и получается что все мусорки загажены что не подойти, то в подьездах
Ответить
Егор
24 минуты назад
Вечером очень плохо с автобусами уехать с этой осталось сырский (ул Ангарская) очень сложно в центр не идет ничего после 21:00 часа 24 и 28 пропускают рейсы особенно 24 безобразничает.
Ответить
Партработник
31 минуту назад
Ох незавидую я этой уборщице.
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить