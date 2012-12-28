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Общество
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39 минут назад
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Липчане пожаловались на «чудесные запахи» из модульного убежища
Часть из 28 убежищ используют как уличные туалеты и распивочные.
«Люди наблюдают эту картину ежедневно и нюхают «чудесные запахи». Страшно подумать, что тогда творится внутри. Кто должен нести ответственность за чистоту данного убежища?» —спросила женщина.
В пресс-службе мэрии GOROD48 пояснили, что сотрудники городского управления благоустройства проводят ежедневные уборки модулей. На остановке «Поселок Сырский» в ближайшее время будет проведена внеплановая уборка.
«Администрация города обращается к жителям Липецка с убедительной просьбой: пожалуйста, не оставляйте мусор возле модульных укрытий и внутри них. Эти сооружения предназначены для вашей безопасности, и поддержание их в чистоте — это вклад каждого в общую безопасность и комфорт», — попросили в мэрии.
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