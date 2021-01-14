Липецкая школа стала лучшей в конкурсе программ обмена со школами Германии

У школы №47 - первое место по стране.

Школа №47 города Липецка стала победителем Всероссийского конкурса "Школьный обмен: дипломатия молодых". Об этом рассказала на своей странице в Инстаграм председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.



- Участники конкурса, реализующие программы обмена со школами Германии, представляли на суд жюри разработанные программы пребывания российских школьников в Германии и немецких школьников в России, видеоролики о реализованных школьных обменах последних лет, а также эссе участников об итогах обмена и перспективах его развития, - отметила Светлана Бедрова. - В итоге в десятку лучших по рейтингу вошли школы из 12 городов России. Первое место - у школы № 47 города Липецка. Церемония награждения победителей конкурса состоится на всероссийской конференции в марте 2021 года.