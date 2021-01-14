Общество

24 минуты назад

В Хлевном развернули пункт временного обогрева для водителей

3 459
#МЧС #снегопад
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Но он не понадобился.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на случай4EC153EB-4B03-4E44-B872-5A6B257EEB1C.jpeg аварий и заторов на дорогах вчера на трассе М4 в Хлевенском районе развернули пункт временного обогрева для водителей.



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- В случае возможной угрозы такие мероприятия должны проводиться, но, к счастью, обошлось без крупных происшествий, и пункт временного обогрева никому не понадобился, - отметили в МЧС. - В целом, несмотря на непогоду, в регионе всё прошло благополучно. 

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Фото - пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области
3 459
#МЧС #снегопад
2

Комментарии (3)

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Викторм

7 минут назад
Молодцы!
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Генадий

15 минут назад
Как может пройти в регионе все благополучно, если то свет отключают то воду, то отопление
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Капитан

16 минут назад
Вот это отлично!
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