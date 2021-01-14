В Хлевном развернули пункт временного обогрева для водителей

Но он не понадобился.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на случайаварий и заторов на дорогах вчера на трассе М4 в Хлевенском районе развернули пункт временного обогрева для водителей.- В случае возможной угрозы такие мероприятия должны проводиться, но, к счастью, обошлось без крупных происшествий, и пункт временного обогрева никому не понадобился, - отметили в МЧС. - В целом, несмотря на непогоду, в регионе всё прошло благополучно.