Общество
24 минуты назад
В Хлевном развернули пункт временного обогрева для водителей
Но он не понадобился.
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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на случай аварий и заторов на дорогах вчера на трассе М4 в Хлевенском районе развернули пункт временного обогрева для водителей.
- В случае возможной угрозы такие мероприятия должны проводиться, но, к счастью, обошлось без крупных происшествий, и пункт временного обогрева никому не понадобился, - отметили в МЧС. - В целом, несмотря на непогоду, в регионе всё прошло благополучно.
Фото - пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области
- В случае возможной угрозы такие мероприятия должны проводиться, но, к счастью, обошлось без крупных происшествий, и пункт временного обогрева никому не понадобился, - отметили в МЧС. - В целом, несмотря на непогоду, в регионе всё прошло благополучно.
Фото - пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области
Викторм
Генадий
Капитан