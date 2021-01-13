38 минут назад
В Тульской и Липецкой областях введён режим повышенной готовности
В Тульской и Липецкой областях в зоне ответственности «Россети Центр и Приволжье» и «Россети Центр» введён режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями
По прогнозам синоптиков в Тульской области ожидается понижение температуры воздуха до -31 градуса, а в Липецкой – сильный снег и усиление ветра 15-18 м/с.
В случае необходимости к ликвидации последствий непогоды и оперативному восстановлению электроснабжения готовы 269 аварийных бригад, 989 человек производственного персонала, 465 единиц спецтехники.
105 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью 9 МВт готовы в нештатных ситуациях обеспечить резервное питание социально значимых объектов.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220
PR