45 минут назад
Липчан спросят о доходах, расходах и пособиях
В январе-феврале 2021 года по решению Правительства РФ будет проводиться выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. В обследовании примут участие 60 тысяч домохозяйств России.
Опрос респондентов будут проводить специально уполномоченные работники – интервьюеры. Интервью пройдет с учетом необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой короновирусной инфекции.
Вопросники будут как для домохозяйства, так и индивидуальные для лиц в возрасте 16 лет и старше. По результатам обследования будет получена информация о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения, о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Все полученные данные являются конфиденциальными, и используются для получения официальной статистической информации в обобщенном виде.