Липчан спросят о доходах, расходах и пособиях

В январе-феврале 2021 года по решению Правительства РФ будет проводиться выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. В обследовании примут участие 60 тысяч домохозяйств России.

В Липецкой области опрос пройдет с 18 по 31 января, в нем примут участие 576 домашних хозяйств Липецка, Ельца, Грязей, Данкова, Задонска, Лебедяни, Усмани, а также Добринского, Добровского, Елецкого, Задонского, Лебедянского, Липецкого, Становлянского, Тербунского, Усманского и Хлевенского районов, сообщает Липецкстат. А с 13 по 16 февраля в этих же населенных пунктах дополнительно опросят домохозяйства с детьми, чьи ответы помогут охарактеризовать финансовое положение семей с детьми - 96 домашних хозяйств, имеющих в своем составе детей разных возрастов.



Опрос респондентов будут проводить специально уполномоченные работники – интервьюеры. Интервью пройдет с учетом необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой короновирусной инфекции.



Вопросники будут как для домохозяйства, так и индивидуальные для лиц в возрасте 16 лет и старше. По результатам обследования будет получена информация о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения, о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Все полученные данные являются конфиденциальными, и используются для получения официальной статистической информации в обобщенном виде.

