Общество

45 минут назад

Липчан спросят о доходах, расходах и пособиях

614
#статистика
1
Липчан спросят о доходах, расходах и пособиях

В январе-феврале 2021 года по решению Правительства РФ будет проводиться выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. В обследовании примут участие 60 тысяч домохозяйств России.  

В Липецкой области опрос пройдет с 18 по 31 января, в нем примут участие 576 домашних хозяйств Липецка, Ельца, Грязей, Данкова, Задонска, Лебедяни, Усмани, а также Добринского, Добровского, Елецкого, Задонского, Лебедянского, Липецкого, Становлянского, Тербунского, Усманского и Хлевенского районов, сообщает Липецкстат. А с 13 по 16 февраля в этих же населенных пунктах дополнительно опросят домохозяйства с детьми, чьи ответы помогут охарактеризовать финансовое положение семей с детьми - 96 домашних хозяйств, имеющих в своем составе детей разных возрастов. 

Опрос респондентов будут проводить специально уполномоченные работники – интервьюеры. Интервью пройдет с учетом необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой короновирусной инфекции. 

Вопросники будут как для домохозяйства, так и индивидуальные для лиц в возрасте 16 лет и старше. По результатам обследования будет получена информация о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения, о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Все полученные данные являются конфиденциальными, и используются для получения официальной статистической информации в обобщенном виде. 
614
#статистика
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке будут работать две крещенские купели
#крещение
1
В Липецке будут работать две крещенские купели

36 минут назад

Общество
Беременным и пьяным запрещено: медик дал советы на Крещение
#Крещение #купания
10
Беременным и пьяным запрещено: медик дал советы на Крещение

сегодня, 13:54

Общество
40-летняя женщина получила сертификат на материнский капитал на фиктивного ребёнка
#мошенничество
1
40-летняя женщина получила сертификат на материнский капитал на фиктивного ребёнка

сегодня, 13:54

Общество
В Липецкой области прорубили первую крещенскую купель
#Крещение #купель
5
В Липецкой области прорубили первую крещенскую купель

сегодня, 13:38

Общество
«Елец может и должен быть «открыточным» городом»
#Елец #реконструкция #реставрация
6
«Елец может и должен быть «открыточным» городом»

сегодня, 13:35

Общество
Животные Липецкого зоопарка съели за год 26 тонн мяса
#зоопарк
7
Животные Липецкого зоопарка съели за год 26 тонн мяса

сегодня, 13:24

Общество