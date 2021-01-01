Коронавирус
сегодня, 12:55
Заболевание коронавирусом выявлено в Липецкой области за сутки у 163 липчан
2 873
9 человек выздоровели
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 163 случая инфицирования коронавирусом. 9 человек завершили лечение. Об этом сообщает Стопкоронавиурс.рф. Данных о летальных случаях в Липецкой области на сайте официальной информации о коронавирусе в России сегодня не приводится.
Таким образом, на сегодняшний день, в Липецкой области с начала пандемии COVID-19 подтвержден 16 192 человек, 12 378 человек выздоровели. По данным на 31 декабря 2020 года умерли 258 человек.
С начала эпидемии в России выявлены 3 186 336 случаев коронавирусной инфекции, 2 580 138 человек выздоровели, 57 555 человек от COVID-19 умерли.
Таким образом, на сегодняшний день, в Липецкой области с начала пандемии COVID-19 подтвержден 16 192 человек, 12 378 человек выздоровели. По данным на 31 декабря 2020 года умерли 258 человек.
С начала эпидемии в России выявлены 3 186 336 случаев коронавирусной инфекции, 2 580 138 человек выздоровели, 57 555 человек от COVID-19 умерли.
2 873
Игорь
Гость