Коронавирус

сегодня, 12:55

Заболевание коронавирусом выявлено в Липецкой области за сутки у 163 липчан

2 873
#коронавирус
Заболевание коронавирусом выявлено в Липецкой области за сутки у 163 липчан

9 человек выздоровели

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 163 случая инфицирования коронавирусом. 9 человек завершили лечение. Об этом сообщает Стопкоронавиурс.рф. Данных о летальных случаях в Липецкой области на сайте официальной информации о коронавирусе в России сегодня не приводится.

Таким образом, на сегодняшний день, в Липецкой области с начала пандемии COVID-19 подтвержден 16 192 человек,  12 378  человек выздоровели. По данным на 31 декабря 2020 года умерли 258 человек.

С начала эпидемии в России выявлены 3 186 336 случаев коронавирусной инфекции, 2 580 138 человек выздоровели, 57 555 человек от COVID-19 умерли.

2 873
#коронавирус

Комментарии (2)

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Игорь

37 минут назад
Нет никакого коронавируса!
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Гость

46 минут назад
А мои мазки до сих пор в поликлинике в холодильнике валяются
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