Происшествия

сегодня, 10:24

Директора областного бюджетного учреждения задержали на 48 часов

11 2990
#задержание #растрата
1
Директора областного бюджетного учреждения задержали на 48 часов

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Накануне в качестве подозреваемого на 48 часов был задержан руководитель ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Сергей Мелихов. Уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения» было возбуждено еще 25 декабря 2020 года.

Следователи выяснили, что директор бюджетного учреждения заключил госконтракт на выполнение работ по ремонту автотранспорта. Работы не выполнили, тем не менее деньги были перечислены.
11 2990
#задержание #растрата
1

Комментарии (11)

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Интересно

15 минут назад
А что с Клевцовыми?!
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Рег палата

28 минут назад
А что корреспонденты не освещают тему с Рег палатой , не разрешают ? Интересно там бухгалтер один виноват , Кто назначен на должность руководителя ? Где работает Негробов ?
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гость

34 минуты назад
Сергей Мелихов кристально честный человек и чиновник .Это провокация со стороны Навального .
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Ник

44 минуты назад
Царь дал отмашку прокурорским. Щас пятерых прижучат и всё, " В Багдаде всё спокойно"....
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Сталин

52 минуты назад
Пора порядок уже наводить
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Ч

53 минуты назад
А разве в нашей стране может быть всё по - честному ?
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Чеснок

57 минут назад
Знатоки ?Да чë тут рассказыаать, допрыгался бедолага.....
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Пессимист

сегодня, 10:43
Своё берёт, заметьте, СВОЁ! Он же там как воевода на кормлении
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Мизантроп

сегодня, 10:41
Так кормятся все чиновники, неужели вы думаете они работают за идею на окладе.
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Знатоки ?

сегодня, 10:38
Начинайте рассказ
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