Директора областного бюджетного учреждения задержали на 48 часов

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Накануне в качестве подозреваемого на 48 часов был задержан руководитель ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Сергей Мелихов. Уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения» было возбуждено еще 25 декабря 2020 года.



Следователи выяснили, что директор бюджетного учреждения заключил госконтракт на выполнение работ по ремонту автотранспорта. Работы не выполнили, тем не менее деньги были перечислены.