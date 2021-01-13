Общество

8 минут назад

Актер Александр Устюгов озаботился судьбой собаки с трассы в Липецкой области

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#Устюгов #защита животных
Актер Александр Устюгов озаботился судьбой собаки с трассы в Липецкой области

На М-4 звезда «Ментовских войн» нашел собаку и бросил клич в Инстаграм, предлагая  животное в хорошие руки

Известный киноактер Александр Устюгов, сыгравший в сериале «Ментовские войны», а также снимавшийся в таких известных картинах, как  «Двадцать восемь панфиловцев», «Викинг», «Золотая Орда», «Годунов», «Союз спасения», ехал в Москву по трассе «Дон» и на заправке перед Задонском обнаружил пса. Устюгов  тут же поделился встречей с рыже-черным барбосом в Инстаграм  и «Одноклассниках».

«Перед Задонском на заправке собака потерянная (дворняга, кобель) - ошейник, обрывок цепи. Надо кому? Иду на Москву, могу завезти. Собака дружелюбная…», написал Александр.




Пользователи писали в комментариях советы, предлагали адреса приютов и "передержек", кто-то изъявлял желание, чтобы актер приютил их самих, почитателей его таланта. Некоторые зазывали актера в гости в Липецк, Воронеж, Елец. Кто-то написал, что часто видят этого пса на той самой заправке, предположив, что тот убегает из дома и направляется на заправку за угощениями от дальнобойщиков. 

Некоторые предлагали Александру забрать пса себе, но тот сообщил, что постоянно находится в разъездах и дома не бывает. Но, актер сообщил, что с работниками заправки договорился о том, чтобы там пса подкармливали и не обижали.

GOROD48  писал о проблеме брошенных животных на трассе «Дон».  Некоторые люди именно по трассе М-4 отвозят собак подальше от дома, чтобы те не нашли обратной дороги, и там выбрасывают. Бывает, собаки  сбиваются в стаи и «терроризируют» жителей Елецкого, Задонского, и Хлевенского районов.

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#Устюгов #защита животных

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