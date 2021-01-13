Общество
8 минут назад
Актер Александр Устюгов озаботился судьбой собаки с трассы в Липецкой области
На М-4 звезда «Ментовских войн» нашел собаку и бросил клич в Инстаграм, предлагая животное в хорошие руки
Известный киноактер Александр Устюгов, сыгравший в сериале «Ментовские войны», а также снимавшийся в таких известных картинах, как «Двадцать восемь панфиловцев», «Викинг», «Золотая Орда», «Годунов», «Союз спасения», ехал в Москву по трассе «Дон» и на заправке перед Задонском обнаружил пса. Устюгов тут же поделился встречей с рыже-черным барбосом в Инстаграм и «Одноклассниках».
«Перед Задонском на заправке собака потерянная (дворняга, кобель) - ошейник, обрывок цепи. Надо кому? Иду на Москву, могу завезти. Собака дружелюбная…», написал Александр.
Пользователи писали в комментариях советы, предлагали адреса приютов и "передержек", кто-то изъявлял желание, чтобы актер приютил их самих, почитателей его таланта. Некоторые зазывали актера в гости в Липецк, Воронеж, Елец. Кто-то написал, что часто видят этого пса на той самой заправке, предположив, что тот убегает из дома и направляется на заправку за угощениями от дальнобойщиков.
Некоторые предлагали Александру забрать пса себе, но тот сообщил, что постоянно находится в разъездах и дома не бывает. Но, актер сообщил, что с работниками заправки договорился о том, чтобы там пса подкармливали и не обижали.
GOROD48 писал о проблеме брошенных животных на трассе «Дон». Некоторые люди именно по трассе М-4 отвозят собак подальше от дома, чтобы те не нашли обратной дороги, и там выбрасывают. Бывает, собаки сбиваются в стаи и «терроризируют» жителей Елецкого, Задонского, и Хлевенского районов.
«Перед Задонском на заправке собака потерянная (дворняга, кобель) - ошейник, обрывок цепи. Надо кому? Иду на Москву, могу завезти. Собака дружелюбная…», написал Александр.
Пользователи писали в комментариях советы, предлагали адреса приютов и "передержек", кто-то изъявлял желание, чтобы актер приютил их самих, почитателей его таланта. Некоторые зазывали актера в гости в Липецк, Воронеж, Елец. Кто-то написал, что часто видят этого пса на той самой заправке, предположив, что тот убегает из дома и направляется на заправку за угощениями от дальнобойщиков.
Некоторые предлагали Александру забрать пса себе, но тот сообщил, что постоянно находится в разъездах и дома не бывает. Но, актер сообщил, что с работниками заправки договорился о том, чтобы там пса подкармливали и не обижали.
GOROD48 писал о проблеме брошенных животных на трассе «Дон». Некоторые люди именно по трассе М-4 отвозят собак подальше от дома, чтобы те не нашли обратной дороги, и там выбрасывают. Бывает, собаки сбиваются в стаи и «терроризируют» жителей Елецкого, Задонского, и Хлевенского районов.