Происшествия

37 минут назад

Нападения бродячих собак на подворья жителей Задонского района продолжаются

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#собаки #стаи
Нападения бродячих собак на подворья жителей Задонского района продолжаются

Собаки снова загрызли овцу в селе Уткино

Сегодня в 5 часов утра собаки подрыли подкоп под вольер и загрызли овцу, принадлежащую жителю села Уткино Михаилу Перегудову.

Михаил в мае этого года уже потерял 6 овец. Их тоже загрызли бродячие собаки, обосновавшиеся в окрестностях Уткино.  Осенью прошлого года псы убили 4 овец принадлежащих Перегудову. Одна овца выжила, ей собаки отгрызли уши. 

В мае в окрестных лесах охотоведы устраивали засады на бродячих собак, но это результата не принесло. 

По словам местных жителей, собаки, видимо, выброшенные на трассе М-4 владельцами, сбиваются в стаи и живут в ближайших от дороги лесах. Собаки почти все в ошейниках, но видно, что одичавшие. 

Ведут себя псы как волки. Подкапывают лазы под заборами, нападают на домашний скот во дворах, и убивают живность. 



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#собаки #стаи

Комментарии (5)

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Самогонщик

6 минут назад
Вот так сходишь за грибами и сожрут нахрен
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Попы виноваты

8 минут назад
Задонские. Они мстят за то, что храм в Екатеринбурге не дали построить и ещё хотели баранинки зажарить на Троицу
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гость

10 минут назад
Три дня назад от стаи бродячих собак пришлось спасать оленуху. Её псы загнали и стали кусать за ноги , пришлось на машине их разгонять по полю. Жалко под колеса псины не попались ... У оленухи слезы текли , на одной ноге кровь была, она постояла минут пять, прямо у машины, и медленно пошла в лесок, а собаки убежали в кусты , к Дону.
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Вк

13 минут назад
Походу это чупокабра
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Хм

19 минут назад
Так может это и не собаки? Если засады не принесли результатов.
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