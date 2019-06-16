Происшествия
37 минут назад
Нападения бродячих собак на подворья жителей Задонского района продолжаются
Собаки снова загрызли овцу в селе Уткино
Сегодня в 5 часов утра собаки подрыли подкоп под вольер и загрызли овцу, принадлежащую жителю села Уткино Михаилу Перегудову.
Михаил в мае этого года уже потерял 6 овец. Их тоже загрызли бродячие собаки, обосновавшиеся в окрестностях Уткино. Осенью прошлого года псы убили 4 овец принадлежащих Перегудову. Одна овца выжила, ей собаки отгрызли уши.
В мае в окрестных лесах охотоведы устраивали засады на бродячих собак, но это результата не принесло.
По словам местных жителей, собаки, видимо, выброшенные на трассе М-4 владельцами, сбиваются в стаи и живут в ближайших от дороги лесах. Собаки почти все в ошейниках, но видно, что одичавшие.
Ведут себя псы как волки. Подкапывают лазы под заборами, нападают на домашний скот во дворах, и убивают живность.
Михаил в мае этого года уже потерял 6 овец. Их тоже загрызли бродячие собаки, обосновавшиеся в окрестностях Уткино. Осенью прошлого года псы убили 4 овец принадлежащих Перегудову. Одна овца выжила, ей собаки отгрызли уши.
В мае в окрестных лесах охотоведы устраивали засады на бродячих собак, но это результата не принесло.
По словам местных жителей, собаки, видимо, выброшенные на трассе М-4 владельцами, сбиваются в стаи и живут в ближайших от дороги лесах. Собаки почти все в ошейниках, но видно, что одичавшие.
Ведут себя псы как волки. Подкапывают лазы под заборами, нападают на домашний скот во дворах, и убивают живность.
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