Липчанин задержан в Воронеже с крупной партией наркотиков

Сотрудники полиции задержали 48-летнего жителя Липецкой области во время изъятия им из тайника партии героина. Он признался, что жил за счет распространения наркотиков.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области задержали 48-летнего жителя Липецкой области по подозрению в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Воронежской области, липчанин, ранее неоднократно судимый за различные преступления, прибыл на территорию лесополосы в Центральном районе Воронежа для того, чтобы извлечь из тайника крупную партию героина, которую он планировал сбыть на территории Липецкой области. После этого его задержали оперативники УНК областного главка. В извлеченном из тайника пакете находилось 25 свертков. Общая масса изъятого героина составила около 70 граммов.



Задержанный дал признательные показания, пояснив, что впервые был осужден еще в 1989 году за преступление имущественного характера, постоянного места работы никогда не имел и распространение наркотиков, в настоящий момент, было главным источником его дохода.



По ходатайству следствия липчанину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств

