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Липчанин задержан в Воронеже с крупной партией наркотиков
Сотрудники полиции задержали 48-летнего жителя Липецкой области во время изъятия им из тайника партии героина. Он признался, что жил за счет распространения наркотиков.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Воронежской области, липчанин, ранее неоднократно судимый за различные преступления, прибыл на территорию лесополосы в Центральном районе Воронежа для того, чтобы извлечь из тайника крупную партию героина, которую он планировал сбыть на территории Липецкой области. После этого его задержали оперативники УНК областного главка. В извлеченном из тайника пакете находилось 25 свертков. Общая масса изъятого героина составила около 70 граммов.
Задержанный дал признательные показания, пояснив, что впервые был осужден еще в 1989 году за преступление имущественного характера, постоянного места работы никогда не имел и распространение наркотиков, в настоящий момент, было главным источником его дохода.
По ходатайству следствия липчанину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств