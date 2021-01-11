Общество

сегодня, 09:29

В поселке Тракторостроителей хотят возвести 10-этажки

22 1552
#строительство #общественные обсуждения
В поселке Тракторостроителей хотят возвести 10-этажки

Застройку планируют в квартале улиц Краснознаменной, Жуковского, Коммунистической и Юбилейной.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес на общественные обсуждения проект межевания и застройки квартала в посёлке Тракторостроителей. Обсуждается перспектива развития территории, ограниченной улицами Краснознаменной, Жуковского, Коммунистической и Юбилейной, участка в 10 га.

В квартале планируют развивать жилищное строительство. Новые дома должны появиться на улицах Краснознаменной, Коммунистической и Бачурина. Это пять высоток в 10 этажей. Помимо этого, в поселке хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс «Акробат», сделать площадки для выгула собак, автостоянки, площадки для игры в пляжный волейбол, сооружения для коммунальной инфраструктуры, детсад на 220 малышей.

Предложения и замечания по проекту можно подавать до 21 января. Письма нужно отправлять по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru.
22 1552
#строительство #общественные обсуждения

Комментарии (22)

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Олег 48rus

33 минуты назад
От туда все бегут, неввносимая вонь от очистных и шлаком, алканавты, наркоманы, преступность.
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Меня зовут Гиви...

34 минуты назад
Липецкое руководство, активные торгаши земель.
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цирк

43 минуты назад
откуда в ,,жемчужине черноземья,, тракторостроители, пишите правильно, -в р-не скупщиков краденного, т .е металлолома-141 процент
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Animal planet.

сегодня, 09:52
Тракторный,очень вонючий район,и люди там очень странные,и это ещё мягко сказано.
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Алёшкины истории

сегодня, 09:51
Там никто жить не хочет
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гость

сегодня, 09:49
а на Тельмана - 25-ти этажки ! ?
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Конституция

сегодня, 09:49
Сегодняшние чиновнику успешно торгуют Липецкой землей, а большу им тут ничего ненужно. Как все распродадут, смоются в Москву.
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липецк

сегодня, 09:48
лет 10 назад издали закон что на левом берегу строить жтлье нельзя ....ОНКОЛОГИЯ от ШЛАКА ...сейчас все можно ....страна дураков ...нам дышать и на ст КАЗИНКА ...от шлака нет мочи
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МестныйЯ

сегодня, 09:46
Новосселки, легко угодить целому поселку, решив многолетнюю проблему с очистными и шлакопереработкой - нам много не надо.
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Конституция

сегодня, 09:46
Все это Московские деньги, им нужно их вложить. Вот и на опытной на месте Тепличного уже весной начнут строить 10ки.
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