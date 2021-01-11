Общество
сегодня, 09:29
В поселке Тракторостроителей хотят возвести 10-этажки
Застройку планируют в квартале улиц Краснознаменной, Жуковского, Коммунистической и Юбилейной.
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес на общественные обсуждения проект межевания и застройки квартала в посёлке Тракторостроителей. Обсуждается перспектива развития территории, ограниченной улицами Краснознаменной, Жуковского, Коммунистической и Юбилейной, участка в 10 га.
В квартале планируют развивать жилищное строительство. Новые дома должны появиться на улицах Краснознаменной, Коммунистической и Бачурина. Это пять высоток в 10 этажей. Помимо этого, в поселке хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс «Акробат», сделать площадки для выгула собак, автостоянки, площадки для игры в пляжный волейбол, сооружения для коммунальной инфраструктуры, детсад на 220 малышей.
Предложения и замечания по проекту можно подавать до 21 января. Письма нужно отправлять по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru.
В квартале планируют развивать жилищное строительство. Новые дома должны появиться на улицах Краснознаменной, Коммунистической и Бачурина. Это пять высоток в 10 этажей. Помимо этого, в поселке хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс «Акробат», сделать площадки для выгула собак, автостоянки, площадки для игры в пляжный волейбол, сооружения для коммунальной инфраструктуры, детсад на 220 малышей.
Предложения и замечания по проекту можно подавать до 21 января. Письма нужно отправлять по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru.
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Олег 48rus
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