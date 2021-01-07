Общество

17 минут назад

Спасатели предупредили липчан о непогоде

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#туман #гололед
Спасатели предупредили липчан о непогоде

Ухудшится видимость.

В течение суток с 7 на 8 января в регионе сохраняется гололед, туман с видимостью менее 500 метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

Спасатели предупредили липчан о том, что надо быть внимательнее на дорогах. Пешеходам выбирать удобную обувь. Водителям, по возможности. не выезжать сегодня на дорогу.

— Если вы попали в туман внезапно, уже совершая свой маршрут, помните, что к месту назначения вы в любом случае прибудете с опозданием. Поэтому, попав в туман, выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной манёвр. В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч, — предупреждает пресс-служба ведомства.
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#туман #гололед

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