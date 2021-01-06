Происшествия

сегодня, 15:12

В Липецке в результате падения с высоты погиб подросток

2 3940
#падение с высоты
В Липецке в результате падения с высоты погиб подросток

На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов

Сегодня днем на улице Шуминского, под окнами дома №8а обнаружен труп подростка. 

Парень погиб после падения с высоты. По предварительным данным погибшему 15 лет.

На месте трагедии работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

Проверку по факту гибели подростка будет проводить СУ СК РФ по Липецкой области.

2 3940
#падение с высоты

Комментарии (2)

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Не

43 минуты назад
Где вы нашли такой дом?
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нет такого дома 9а

сегодня, 15:23
нет такого дома 9а по ул Шуминского
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