Происшествия
сегодня, 15:12
В Липецке в результате падения с высоты погиб подросток
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На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов
Сегодня днем на улице Шуминского, под окнами дома №8а обнаружен труп подростка.
Парень погиб после падения с высоты. По предварительным данным погибшему 15 лет.
На месте трагедии работают сотрудники полиции и Следственного комитета.
Проверку по факту гибели подростка будет проводить СУ СК РФ по Липецкой области.
Парень погиб после падения с высоты. По предварительным данным погибшему 15 лет.
На месте трагедии работают сотрудники полиции и Следственного комитета.
Проверку по факту гибели подростка будет проводить СУ СК РФ по Липецкой области.
2 3940
Не
нет такого дома 9а