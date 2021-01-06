В Липецке в результате падения с высоты погиб подросток

На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов

Сегодня днем на улице Шуминского, под окнами дома №8а обнаружен труп подростка.



Парень погиб после падения с высоты. По предварительным данным погибшему 15 лет.



На месте трагедии работают сотрудники полиции и Следственного комитета.



Проверку по факту гибели подростка будет проводить СУ СК РФ по Липецкой области.



