50 минут назад
Итоговый рейтинг «президентского» университета: Липецк в «двадцатке» городов по качеству жизни
Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итог заключительного исследования качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек за 2020 год. Липецк в промежуточном рейтинге входил в «десятку», занимая 6 место. Итоговый рейтинг – 20 место.
Так, например, выяснилось, что лучше всего медицина работает в следующих городах:
1) Москва
2) Калининград
3) Владикавказ
4) Севастополь
5) Санкт-Петербург
6) Грозный
7) Новокузнецк
8) Липецк
9) Челябинск
10) Владимир
Или, к примеру, деструктивное поведение в наименьшей степени распространено в следующих городах:
1) Москва
2) Калуга
3) Калининград
4) Санкт-Петербург
5) Владикавказ
6) Рязань
7) Иваново
8) Липецк
9) Мурманск
10) Белгород
Распространенность «деструктивного» поведения населения это – бытовое насилие и бытовой
травматизм, опасное управления автотранспортом, вызывающеее повышенную смертность
на дорогах и т.д.,
Города, где имеются лучшие дороги и лучше всего функционирует дорожное хозяйство, включая дорожную полицию и общественный транспорт, а также низкая вероятность попасть в «пробку» и ДТП – это:
1) Грозный
2) Набережные Челны
3) Калуга
4) Волжский
5) Саранск
6) Якутск
7) Курск
8) Стерлитамак
9) Тюмень
10) Липецк
По совокупности различных критериев Липецк и занял 20-е место из 75 городов.
Города с самым высоким качеством жизни по итогам 2020 года - Москва, Санкт-Петербург, Грозный и Калуга.
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