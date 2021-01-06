Итоговый рейтинг «президентского» университета: Липецк в «двадцатке» городов по качеству жизни

Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итог заключительного исследования качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек за 2020 год. Липецк в промежуточном рейтинге входил в «десятку», занимая 6 место. Итоговый рейтинг – 20 место.

Как сообщили в университете, оценка качества жизни по городам страны основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Это медицина, дороги, ЖКХ, условие для развития бизнеса, образование и другие критерии.

Так, например, выяснилось, что лучше всего медицина работает в следующих городах:



1) Москва

2) Калининград

3) Владикавказ

4) Севастополь

5) Санкт-Петербург

6) Грозный

7) Новокузнецк

8) Липецк

9) Челябинск

10) Владимир



Или, к примеру, деструктивное поведение в наименьшей степени распространено в следующих городах:



1) Москва

2) Калуга

3) Калининград

4) Санкт-Петербург

5) Владикавказ

6) Рязань

7) Иваново

8) Липецк

9) Мурманск

10) Белгород



Распространенность «деструктивного» поведения населения это – бытовое насилие и бытовой

травматизм, опасное управления автотранспортом, вызывающеее повышенную смертность

на дорогах и т.д.,



Города, где имеются лучшие дороги и лучше всего функционирует дорожное хозяйство, включая дорожную полицию и общественный транспорт, а также низкая вероятность попасть в «пробку» и ДТП – это:



1) Грозный

2) Набережные Челны

3) Калуга

4) Волжский

5) Саранск

6) Якутск

7) Курск

8) Стерлитамак

9) Тюмень

10) Липецк



По совокупности различных критериев Липецк и занял 20-е место из 75 городов.



Города с самым высоким качеством жизни по итогам 2020 года - Москва, Санкт-Петербург, Грозный и Калуга.



