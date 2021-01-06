Общество

50 минут назад

Итоговый рейтинг «президентского» университета: Липецк в «двадцатке» городов по качеству жизни

4 240
#качество жизни #уровень жизни
Итоговый рейтинг «президентского» университета: Липецк в «двадцатке» городов по качеству жизни

Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итог заключительного исследования качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек за 2020 год. Липецк в промежуточном рейтинге входил в «десятку», занимая 6 место. Итоговый рейтинг – 20 место.

Как сообщили в университете, оценка качества жизни по городам страны основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Это медицина, дороги, ЖКХ, условие для развития бизнеса, образование и другие критерии.
Так, например, выяснилось, что лучше всего медицина работает в следующих городах:

1) Москва
2) Калининград
3) Владикавказ
4) Севастополь
5) Санкт-Петербург
6) Грозный
7) Новокузнецк
8) Липецк
9) Челябинск
10) Владимир

Или, к примеру, деструктивное поведение в наименьшей степени распространено в следующих городах:

1) Москва
2) Калуга
3) Калининград
4) Санкт-Петербург
5) Владикавказ
6) Рязань
7) Иваново
8) Липецк
9) Мурманск
10) Белгород 

Распространенность «деструктивного» поведения населения это – бытовое насилие и бытовой
травматизм, опасное управления автотранспортом, вызывающеее повышенную смертность
на дорогах и т.д.,

Города, где имеются лучшие дороги и лучше всего функционирует дорожное хозяйство, включая дорожную полицию и общественный транспорт, а также низкая вероятность попасть в «пробку» и ДТП – это:

1) Грозный
2) Набережные Челны
3) Калуга
4) Волжский
5) Саранск
6) Якутск
7) Курск
8) Стерлитамак
9) Тюмень
10) Липецк

По совокупности различных критериев Липецк и занял 20-е место из 75 городов.

Города с самым высоким качеством жизни по итогам 2020 года -  Москва, Санкт-Петербург, Грозный и Калуга.

4 240
#качество жизни #уровень жизни

Комментарии (4)

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Саня

20 минут назад
Воды нет более 20 часов. ЛГЭК.
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Ох

28 минут назад
Какая наглая ложь!
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Рф

30 минут назад
Думаю 50
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Оо

33 минуты назад
Не верю!
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