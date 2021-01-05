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Новогодние праздники в сети: что посмотреть 6 января
Поселение «Малые Корелы» - музей деревянного зодчества под открытым небом - можно увидеть во время виртуальной экскурсии, в доме-музее Шаляпина расскажут сказку, которую написал для своих детей великий русский оперный, камерный певец, обладатель уникального баса Федор Шаляпин. Накануне Рождества вас ждут рассказы об истории и традициях праздника. GOROD48 предлагает небольшую подборку событий в сети на 6 января.
Мемориальная усадьба Ф.И. Шаляпина в 12:00 приглашает на онлайн-занятие «Сказка обязательно сбудется». Мало кто знает, что известный оперный певец Фёдор Иванович Шаляпин был гениальным отцом, неистощимым на выдумки. Когда музыкант был далеко от своих детей, он писал им сказки и отправлял почтой. А когда бывал в Москве в своей усадьбе на Новинском бульваре, то заходил в спальню ребят и рассказывал им волшебные истории. Одну из сказок «Про лошадку, киську и собачку» можете услышать в программе. Сказки читает заслуженный артист России, актёр Государственного академического Малого театра Александр Белый.
Биологический музей им. К. А. Тимирязева проведет очередной выпуск бесплатных занятий студии «Биоэфир». Онлайн-занятия проведут научные сотрудники музея, кандидаты наук. В 12:00 вы можете совершить путешествие за Полярный круг и узнать, как живут люди Севера, что помогает выживать жителям Арктики в этих суровых и негостеприимных условиях.
Образовательный проект КультМОСТ в 12:00 приглашает ребят на бесплатные новогодние мероприятия – во время встречи «Рождественские мистерии» вы узнаете об истории появления и традициях проведения рождественских мистерий, попробуете себя в роли художников-костюмеров, разработаете образы для участников собственной рождественской мистерии. Необходима предварительная регистрация.
Дом Гоголя продолжает новогодний фестиваль для всей семьи «Снежный Гоголь». Фестиваль пройдет онлайн. Ежедневно на официальном YouTube-канале Дома Гоголя и на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook» открывается доступ к новым мероприятиям. Так, в 12:00 пройдет встреча из серии «Тайны Гоголя» - участники поговорят об особенностях повести «Ночь перед Рождеством. В 15:00 кинолекторий «Рождественская кинопятерка» покажет последний фильм из подборки лучших картин Франции, Великобритании, Испании, США и России. А в 18:00 приглашают на лекцию «Рождество. Традиции и обряды».
Необычный музей деревянного зодчества «Малые Корелы» в Архангельской области можно посетить онлайн. Сегодня Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» – фактически единственное место, где можно окунуться в незабываемую атмосферу старинного Севера. Музей появился благодаря поистине титанической работе художников, архитекторов, реставраторов и этнографов, которые задались целью сохранить национальное достояние. Экскурсию можно посмотреть с помощью профессионального аудиогида, или самостоятельно.
Музей археологии Москвы в 15:00 проведет мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы-кувадки. Участники узнают о том, как выглядели игрушки в древности и под руководством научного сотрудника сделают свою уникальную тряпичную куклу. Для изготовления куклы понадобятся: два прямоугольных куска хлопчато-бумажной ткани желательно разного цвета размером 17 × 20 см и 13 × 9 см; три отрезка толстых (можно шерстяных или мулине) ниток длиной по 13 см (2 шт.) и 30 см (1 шт.). Для упрощения изготовления, вместо ниток можно использовать миниатюрные резинки в количестве 6-7 штук. Мероприятие бесплатное, но нужна регистрация.
6 января в 15:00 на странице ВДНХ «ВКонтакте» пройдет онлайн-трансляция лекции-концерта Александра Маточкина из Центра «Слово». Филолог и этнограф расскажет о значении Рождества в народной культуре, о разных формах русской устной словесности, связанных с этим праздником. В программе прозвучат обрядовые песни: тропарь, колядки, виноградья, былина-колядка. Сюрпризом станет французская рождественская колядка в переводе на русский, звучащая под гармонь.
Портал mos.ru предлагает вспомнить выступление струнного коллектива Imperia Music Band. Концерт прошел на крыше московского Планетария 21 июля. Музыканты исполнили мировые хиты, классические и джазовые композиции в уникальной аранжировке. Гостей ждал микс из произведений Антонио Вивальди, Майкла Джексона и Фредди Меркьюри. Также здесь можно было услышать саундтреки к сериалу «Игра престолов» и фильму «Миссия невыполнима».
Пюре Майонезов
Пeppи Mейсон