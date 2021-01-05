Новогодние праздники в сети: что посмотреть 6 января

Поселение «Малые Корелы» - музей деревянного зодчества под открытым небом - можно увидеть во время виртуальной экскурсии, в доме-музее Шаляпина расскажут сказку, которую написал для своих детей великий русский оперный, камерный певец, обладатель уникального баса Федор Шаляпин. Накануне Рождества вас ждут рассказы об истории и традициях праздника. GOROD48 предлагает небольшую подборку событий в сети на 6 января.