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сегодня, 11:49

В России предложили аннулировать кредиты до 3 млн рублей

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#кредиты

В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране в связи с пандемией коммунисты предложили простить россиянам долги до 3 млн рублей.

Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах 3 млн рублей в связи с неустойчивой экономической ситуацией на фоне пандемии коронавируса, - заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

"В связи с эпидемией 2020–2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах трех миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране", - предложил российский политик.

Соответствующее обращение было направлено в Госдуму, - передает РИА-Новости.

В ноябре 2020 года коммунисты обратились к правительству с предложением продлить новогодние каникулы с сохранением зарплаты в России до 24 января из-за пандемии коронавируса. Тогда Сурайкин заявил, что эта мера позволит защитить здоровье россиян и избежать переполнения стационаров.

Данное предложение возмутило представителей бизнеса. А глава общественного объединения предпринимателей «Опора России» Александр Калинин во время беседы с телеканалом «360» пояснил, что продлить каникулы можно при условии, если партия «Коммунисты России» выделит деньги на зарплаты сотрудникам.
134
#кредиты

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