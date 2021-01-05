сегодня, 11:49
В России предложили аннулировать кредиты до 3 млн рублей
В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране в связи с пандемией коммунисты предложили простить россиянам долги до 3 млн рублей.
"В связи с эпидемией 2020–2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах трех миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране", - предложил российский политик.
Соответствующее обращение было направлено в Госдуму, - передает РИА-Новости.
В ноябре 2020 года коммунисты обратились к правительству с предложением продлить новогодние каникулы с сохранением зарплаты в России до 24 января из-за пандемии коронавируса. Тогда Сурайкин заявил, что эта мера позволит защитить здоровье россиян и избежать переполнения стационаров.
Данное предложение возмутило представителей бизнеса. А глава общественного объединения предпринимателей «Опора России» Александр Калинин во время беседы с телеканалом «360» пояснил, что продлить каникулы можно при условии, если партия «Коммунисты России» выделит деньги на зарплаты сотрудникам.