Происшествия

18 минут назад

Автомобиль «Почты России» попал в ДТП в Липецке

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#ДТП

ДТП произошло днём на улице Петра Смородина.

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Сегодня днём на улице Петра Смородина в Липецке столкнулись «Форд Фокус» и «Лада Ларгус» с символикой «Почты России».

В соцсетях уже появились фотографии и видео с места происшествия - авария произошла на оживлённом участке напротив торгового центра.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, вероятнее всего, речь идёт о механическом ДТП без пострадавших, поскольку информации об этом происшествии в ГИБДД пока не поступало. 


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#ДТП

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