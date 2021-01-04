В Липецкой области сгорел гараж

В этом году произошло уже 20 пожаров.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, накануне в 21:15 в Хлевном на улице Пушкина сгорел гараж. Огнём уничтожены конструкции гаража и находившееся там имущество - автомобиля внутри не было.



3 января в 15:30 в Липецке в переулке Чистый горел строительный вагончик. Огнём уничтожена внутренняя отделка вагончика. На возгорание выезжало одно пожарное отделение, удалось предотвратить распространение огня на стоящее рядом здание.



Пожарные дважды выезжали на возгорание мусора на открытых площадках. 3 января в 15:55 мусор на площади 50 квадратных метров горел в Грязях в СМТ "Заря". На возгорание выезжало одно пожарное отделение. Также мусор горел в селе Быково Измалковского района - этот пожар произошёл уже сегодня, в 4:45 утра.



Всего с начала года в Липецкой области произошло уже 20 пожаров.