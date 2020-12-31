Коронавирус
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В Липецке от коронавируса умер заведующий травмпунктом областной детской больницы
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Владимир Назаров умер на 67-м году жизни.
Как сообщает ГУЗ «Областная детская больница» в ночь с 30 на 31 декабря в БСМП№1 от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией скончался заведующий травматологическим пунктом Владимир Назаров.
Напомним, что за минувшие сутки в Липецкой области от COVID-19 умерли восемь человек. С начала эпидемии, по официальным данным, от коронавирусной инфекции умерли 258 жителей области.
Напомним, что за минувшие сутки в Липецкой области от COVID-19 умерли восемь человек. С начала эпидемии, по официальным данным, от коронавирусной инфекции умерли 258 жителей области.
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