Коронавирус

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В Липецке от коронавируса умер заведующий травмпунктом областной детской больницы

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#коронавирус
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В Липецке от коронавируса умер заведующий травмпунктом областной детской больницы

Владимир Назаров умер на 67-м году жизни.

Как сообщает ГУЗ «Областная детская больница» в ночь с 30 на 31 декабря в БСМП№1 от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией скончался заведующий травматологическим пунктом Владимир Назаров. 



Напомним, что за минувшие сутки в Липецкой области от COVID-19 умерли восемь человек. С начала эпидемии, по официальным данным, от коронавирусной инфекции умерли 258 жителей области.
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#коронавирус
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Комментарии (11)

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Мира

2 минуты назад
Невообразимо печально, что Владимир Афанасьевич, такой замечательный человек, , знающий врач, ушел из жизни. Сколько детей и родителей благодарны ему за помощь и участие! Вечная память!
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Гость

6 минут назад
Очень жаль. Мало таких осталось врачей. Очень добрый человек был, и профессионал от бога...
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Сергей

10 минут назад
Земля ему пухом. Замечательный был дядька. Мелкого своего привозил в травмпункт, он дежурил. Малой даже слезинки не проронил, так он с ним мило общался, на ноги поставил. Очень жаль! 2020 УХОДИ!!!!!
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Перри Мейсон

11 минут назад
Светлая память..
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Сергей

14 минут назад
Земля ему пухом. Замечательный был дядька. Мелкого своего привозил в травмпункт, он дежурил. Малой даже слезинки не проронил, так он с ним мило общался, на ноги поставил. Очень жаль! 2020 УХОДИ!!!!!
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Гость

15 минут назад
Нет больше болезней, не мелите чушь. Человек ходил пешком.
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Гость

18 минут назад
Помним, любим, скорбим. Царствие небесное и пусть земля будет пухом. Нет слов...вы были лучшим специалистом, с которым меня столкнула жизнь. Спасибо вам за спасенные детские жизни, чуткость и отзывчивость. Как жаль, что вам не хватило сил справится с этой проклятой болезнью, ведь оставалось совсем чуть чуть...
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Cunac

21 минуту назад
Господи какой ужас, светлая ему память! Необыкновенной глубины человек был! Помним сильно скорбим, пусть земля Владимиру Афанасьевичу будет пухом!
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Алкан с ЛТЗ

21 минуту назад
Жаль...
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Нет больше болезней

22 минуты назад
Все болезни побеждены, есть только короновирус. Погибшим в ДТП тоже нужно его вписывать. Совесть - нет не слышали
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