Общество

27 минут назад

В Липецке пройдет уникальный исторический квест

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#квест #краеведение
В Липецке пройдет уникальный исторический квест
 
Начало увлекательному путешествию по Липецку прошлого и настоящего дадут в субботу, 2 января, в 11.00 на Соборной площади.
 
Как рассказал сооснователь творческого объединения ReDArte, организовывающего квест,  Павел Сурков, игра «Петровские тайны Липецкой земли» уникальна, подобного нет ещё ни в одном городе. 

Желающим отправиться в необычное путешествие и побороться за призы следует установить на смартфоны программу «MasterQuest». 2 января в 11:00 в ней появится квест «Петровские тайны Липецкой земли». Игроки будут получать задания, связанные с историей Липецкого края, и проходить маршруты. В ходе решения загадок им предстоит искать новые локации и собирать виртуальные предметы. 
 
- Только в финальной точке участники соберут полный набор предметов, после чего смогут сложить все детали пазла и составить текст – историю о том, как они разгадали тайну Петра Великого. Рассказы следует присылать на почту, указанную в приложении, - говорит организатор. – Лучшие сыщики получат призы в стиле Петровской эпохи. Но для этого придётся и подумать, и побегать. 
 
Для прохождения игры можно пользоваться помощью друзей или членов семьи. Тем, кто не успеет пройти все задания, не стоит отчаиваться – играть можно до 15 января. Однако именно во второй день Нового года липчан ждёт торжественный старт квеста и специальные призы за скорость. 
 
Финальное награждение состоится 15 января в Путевом дворце Петра Первого в Нижнем парке. Здесь своего обладателя найдёт главный приз. Среди подарков – ювелирные украшения 

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#квест #краеведение

Комментарии (1)

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алкан с 15-го

4 минуты назад
Квест уже стартовал,на ул.9 Мая.с обрушения стены.
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