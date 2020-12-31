В Липецке пройдет уникальный исторический квест



Начало увлекательному путешествию по Липецку прошлого и настоящего дадут в субботу, 2 января, в 11.00 на Соборной площади.



Как рассказал сооснователь творческого объединения ReDArte, организовывающего квест, Павел Сурков, игра «Петровские тайны Липецкой земли» уникальна, подобного нет ещё ни в одном городе.



Желающим отправиться в необычное путешествие и побороться за призы следует установить на смартфоны программу «MasterQuest». 2 января в 11:00 в ней появится квест «Петровские тайны Липецкой земли». Игроки будут получать задания, связанные с историей Липецкого края, и проходить маршруты. В ходе решения загадок им предстоит искать новые локации и собирать виртуальные предметы.



- Только в финальной точке участники соберут полный набор предметов, после чего смогут сложить все детали пазла и составить текст – историю о том, как они разгадали тайну Петра Великого. Рассказы следует присылать на почту, указанную в приложении, - говорит организатор. – Лучшие сыщики получат призы в стиле Петровской эпохи. Но для этого придётся и подумать, и побегать.



Для прохождения игры можно пользоваться помощью друзей или членов семьи. Тем, кто не успеет пройти все задания, не стоит отчаиваться – играть можно до 15 января. Однако именно во второй день Нового года липчан ждёт торжественный старт квеста и специальные призы за скорость.



Финальное награждение состоится 15 января в Путевом дворце Петра Первого в Нижнем парке. Здесь своего обладателя найдёт главный приз. Среди подарков – ювелирные украшения



