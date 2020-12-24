Деятельность шести липецких предприятий приостановили из-за отсутствия антикоронавирусных мер

Приостанавливали деятельность парикмахерской, магазина, офисов и цехов.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в нашем регионе проведены 384 проверки исполнения постановления «О дополнительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области (COVID-2019)». 195 раз выходили на объекты, чтобы провести расследование случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией на предприятиях и в организациях. 62 раза выезжали на проверку общепита по обращениям потребителей, в том числе вместе со специалистами Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проводили проверки в ночное время.



- Выявлены нарушения по использованию одноразовых масок персоналом, применению дезинфицирующих средств, отсутствию бактерицидных облучателей воздуха, - отметили в Управлении Роспотребнадзора. - За выявленные нарушения составлено и направлено в суд 79 протоколов об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, направлено 9 уведомлений о месте и времени составления протокола об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Судами назначены штрафы в размере 575 тысяч рублей, приостановлена деятельность 6 объектов.



Как пояснили GOROD48 в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, в Липецкой области из-за отсутствия мер по предупреждению распространения коронавируса приостанавливалась деятель одной парикмахерской, одного магазина, отдельных офисов и цехов предприятий лёгкой промышленности.



Решение о приостановлении деятельности принимаются в крайних случаях – когда в условиях пандемии предприятием или организацией вообще не приняты никакие меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Если нет чего-то одного – дезинфицирующих средств или бактерицидных облучателей, или нарушается масочный режим – выписывают штрафы. Но сроки приостановления деятельности были относительно небольшие. И все шесть предприятий уже заработали.