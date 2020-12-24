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Деятельность шести липецких предприятий приостановили из-за отсутствия антикоронавирусных мер

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#коронавирус
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Деятельность шести липецких предприятий приостановили из-за отсутствия антикоронавирусных мер

Приостанавливали деятельность парикмахерской, магазина, офисов и цехов. 

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в нашем регионе проведены 384 проверки исполнения постановления «О дополнительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области (COVID-2019)». 195 раз выходили на объекты, чтобы провести расследование случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией на предприятиях и в организациях. 62 раза выезжали на проверку общепита по обращениям потребителей, в том числе вместе со специалистами Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проводили проверки в ночное время.

- Выявлены нарушения по использованию одноразовых масок персоналом, применению дезинфицирующих средств, отсутствию бактерицидных облучателей воздуха, - отметили в Управлении Роспотребнадзора. - За выявленные нарушения составлено и направлено в суд 79 протоколов об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, направлено 9 уведомлений о месте и времени составления протокола об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Судами назначены штрафы в размере 575 тысяч рублей, приостановлена деятельность 6 объектов.

Как пояснили GOROD48 в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, в Липецкой области из-за отсутствия мер по предупреждению распространения коронавируса приостанавливалась деятель одной парикмахерской, одного магазина, отдельных офисов и цехов предприятий лёгкой промышленности.

Решение о приостановлении деятельности принимаются в крайних случаях – когда в условиях пандемии предприятием или организацией вообще не приняты никакие меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Если нет чего-то одного – дезинфицирующих средств или бактерицидных облучателей, или нарушается масочный режим – выписывают штрафы. Но сроки приостановления деятельности были относительно небольшие. И все шесть предприятий уже заработали.
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#коронавирус
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Комментарии (3)

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Анджела Дэвис

22 минуты назад
Даже страшно посчитать,сколько государство тратит деньги на все эти меры, направленные якобы с коронавирусной борьбой ...... Надоело читать статьи про маски.штрафы,распространение новой вирусной инфекции....Куда делись новости про гуманитарные повозки Украине,Сирии,Ливии и остальным африканским голодающим друзьям?
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Игорь

45 минут назад
Надо посылать подальше даже за упоминание слов: коронавирус, меры...
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Гость

48 минут назад
Я не увидел перечисления этих шести предприятий. Именно это отражено в заголовке. Или редактор умнее людей читающих данную новость?
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